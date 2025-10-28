Elche y Eldense debutan este miércoles en Copa en Murcia y Jaén

El estadio Enrique Roca de Murcia acogerá este miércoles la primera eliminatoria copera del Elche, que medirá al conjunto dirigido por Eder Sarabia con Los Garres (19:00 horas), equipo que actualmente milita en Preferente Autonómica, es decir, la sexta división nacional. La pedanía murciana de Los Garres, situada en la periferia de la capital del Segura, vivirá un enfrentamiento histórico, el cual se ganaron tras vencer por 4-0 al Manises en la prórroga y después de que en el envite de ida de esa confrontación fueron los valencianos los que hubiesen vencido por 2-0.

Trofeo ilusionante

La Copa del Rey siempre ha sido una competición ilusionante para la franja y buena prueba de ello fue la edición del año pasado. El conjunto ilicitano cuajó un gran papel eliminando a Las Palmas en una exhibición de fútbol vivida en el Martínez Valero. Posteriormente, caería en los octavos de final ante el Atlético de Madrid.

El conjunto franjiverde afronta el encuentro, más allá de su evidente superioridad ante el modesto Los Garres, como una inmejorable ocasión para dar minutos a aquellos jugadores que menos han participado en las primeras jornadas del campeonato. La única baja confirmada es la de Álvaro Rodríguez, que arranca una sanción del pasado curso cuando defendía la camiseta del Getafe. Por otra parte, Grady Diangana sigue siendo duda tras superar su lesión muscular.

Será la hora de Matías Dituro, quien ha visto en los últimos enfrentamientos como Iñaki Peña le robaba la titularidad en la competición doméstica. Fede Redondo, John Chetauya, Héctor Fort apuntan a ser de la partida también ante Los Garres, mientras que Yago de Santiago podría reaparecer tras nueve meses de baja. Sarabia también echará mano de varios canteranos habituales en el primer equipo, como Ada, Nordin o Ali Houary.

Barragán prueba su crédito

Por otro lado, el Eldense viajará hasta Jaén para estrenarse en la competición (21:00 horas). Los chicos dirigidos por Claudio Barragán buscarán seguir con las buenas sensaciones cosechadas el pasado fin de semana ante el Murcia. No se pudo sumar la victoria, pero el juego desplegado por el equipo fue positivo y la afición presente disfrutó de un gran encuentro de fútbol bajo una tromba de agua.

En este caso, el conjunto azulgrana se medirá con el Real Jaén, que actualmente milita en la Segunda Federación, la cuarta categoría nacional, siendo tercero en la tabla clasificatoria, a dos puntos del líder Extremadura.