Entradas Elche-Real Madrid: precios, descuentos para abonados y cómo comprarlas

Elche y Real Madrid se enfrentarán el próximo domingo 23 de noviembre en el Martínez Valero a partir de las 21:00 horas, en un duelo correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. La entidad ilicitana ha definido el procedimiento de venta de entradas para este esperado duelo en el feudo franjiverde. Para poder acudir a este partido, todos los espectadores deberán adquirir su entrada, inclusive los abonados, quienes contarán con un precio reducido.

La venta para los abonados arrancará el jueves 30 de octubre a partir de las 9 de la mañana hasta el sábado 8 de noviembre a las 14:00. Durante estas fechas, se podrán adquirir las entradas tanto online como presencial. La opción online será a través del Área del Abonado y la opción presencial en las taquillas de fondo sur del estadio Martínez Valero. Todas las modalidades de abono tienen un precio único, aplicable al momento de adquisición de entradas reducidas para abonados.

Cartel venta de entradas para abonados. / ECF

Los abonados tendrán que acceder a su Área del Abonado, seleccionar la opción "Venta de entradas" y pinchar en "Compra del Día del Club". Una vez dentro, podrán elegir entre todas las entradas asociadas a los abonos que tenga vinculados. Por lo que respecta a la vía presencial, las taquillas de fondo sur estarán abiertas de lunes a viernes de 9:00 a 24:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los sábados también estarán abiertas de 9:00 a 14:00 horas, mientras que los domingos cerrarán. Durante el encuentro ante la Real Sociedad, también se podrán comprar las entradas.

El precio para los abonados oscila de 35 euros a 70. La grada de animación y el anillo fondo G4 tendrán un precio de 35 euros, mientras que en la tribuna cubierta central será de 70, pasando por los 50 de anillo tribuna, los 55 de preferencia cubierta central o los 65 de descubierta central.

Cartel entradas para el público general. / ECF

Cuando termine el periodo de venta para los abonados y ya se conozca el número total de localidades retiradas, el club pondrá en marcha la venta para el público general, que comenzará el lunes 10 de noviembre a las 12:00, exclusivamente vía online. Las entradas para el público general tienen precios más caros, desde los 80 euros en el anillo fondo G4 hasta los 295 de tribuna central.

Desde el club se recuerda que el acceso con el carné de abonado no será válido y será imprescindible presentar la entrada correspondiente, además la entidad franjiverde perseguirá cualquier intento de reventa y en caso de detectar algún caso, el abonado podrá ser sancionado e incluso podría ver como se le retira su abono.