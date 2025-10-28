El futbolista del Elche que sabe lo que es ganar en Barcelona

El gafe histórico del Elche como visitante contra el Barcelona tiene continuidad en el vestuario franjiverde actual... con una excepción. Entre la casi treintena de futbolistas solo uno puede presumir de haber derrotado a los azulgranas en su feudo: Víctor Chust.

El central valenciano, canterano del Real Madrid, alzó los brazos en el Camp Nou como futbolista del Cádiz el 18 de abril de 2022, un aciago lunes en Can Barça. Los gaditanos ganaron por la mínima gracias a un solitario gol de Lucas Pérez, exfranjiverde, al inicio del segundo tiempo. A partir de ahí, a defender con uñas y dientes la renta obtenida.

El Cádiz de Chust lo consiguió, con aportación del ahora futbolista del Elche en el tramo final del encuentro. Víctor saltó al terreno de juego a un cuarto de hora del final, para apuntalar la muralla plantada por Sergio González ante la que nada pudieron hacer los Dembele, Ferran Torres, Aubameyang, Depay, Gavi y compañía.

Está por ver el papel que representa Víctor Chust en la función del próximo domingo, tras su buena actuación en el Martínez Valero contra el Athletic y su sorprendente suplencia en Cornellà. Si Sarabia recupera la línea de tres centrales, todo apunta a que debería regresar al once inicial junto a Affengruber y Bigas. Lo que está claro es que es el único que puede contar a sus compañeros, con conocimiento de causa, lo que es ganar como visitante al Barça.

Otros nueve futbolistas del Elche actual saben lo que es jugar contra el Barcelona a domicilio, pero no ganar. El que más veces lo ha intentado es precisamente el capitán, Pedro Bigas, en seis ocasiones, con cinco derrotas y un empate, en 2020, cuando militaba en el Eibar. Kike García adelantó a los suyos en el minuto 57, pero la alegría duró apenas nueve minutos, hasta que igualó Dembele.

Bigas defiende a Trincao durante un Barcelona-Eibar / EFE

Más derrotados

Pedrosa lo ha intentado en cuatro ocasiones, dos derbis con el Espanyol y otros dos partidos con el Sevilla, siempre derrotado. Entre los que han sacado algún botín del Camp Nou, como Bigas, se encuentran Iñaki Peña, a nivel colectivo (un empate sin goles con el Galatasaray en Europa League) y Rafa Mir, a nivel individual, un gol con el Huesca, de penalti, aunque perdió en sus dos visitas a la Ciudad Condal.

Iñaki Peña defiende la portería del Galatasaray contra el Barcelona / EFE

El delantero portugués André Silva, aunque ha perdido las dos veces que ha jugado en el Camp Nou, ambas en la 2018-2019 cuando estuvo cedido con el Sevilla, es el otro futbolista, junto a Chust, que también ha ganado alguna vez al Barcelona, en su caso como local. Lo hizo en la ida de la eliminatoria copera (2-0), aunque luego sufrió un 6-1 en la vuelta.

El resto de franjiverdes de la 2025-2026 que hasta la fecha solo han pasado malos tragos en Can Barça son Josan (dos derrotas con el Elche), Dituro (derrota con el Celta), Febas (derrota con el Mallorca) y John (derrota con el Elche).