Copa del Rey | Primera Ronda
Adam destaca y Yago regresa en el estreno copero del Elche (0-4)
El canterano franjiverde, con gol de espuela y asistencia, la gran noticia del estreno en Copa del Rey junto a la reaparición de Yago de Santiago 279 días después
La gran versión de Adam Boayar y, sobre todo, la reaparición de Yago de Santiago son las dos grandes noticias que saca el Elche de su estreno en Copa del Rey, en el que superó con solvencia (0-4) a Los Garres de la Preferente murciana. En un once más reconocible de lo esperado, el hispanomarroquí fue la "novedad" franjiverde y realizó un completo partido. Hizo un gran gol de espuela para abrir el marcador, habilitó a Martim Neto al espacio para que el luso hiciera el segundo y, junto a Adrià Pedrosa, formó la gran amenaza ilicitana en fase ofensiva, desde el costado izquierdo.
Al margen de Boayar, la otra sorpresa del once la protagonizó Fede Rodondo. Eso sí, el argentino estuvo menos acertado en su primera titularidad con la franja. Algo impreciso en salida de balón y desconectado sin él, el '5' del Elche no se encontró cómodo sobre el césped del Enrique Roca. De hecho, una pérdida suya tuvo como consecuencia directa una buena ocasión para los murcianos, con el marcador todavía 0-1. El extremo Paquitas aprovechó la pérdida y probó suerte desde unos 40 metros sin fortuna, al ver a Dituro —que parece será el portero de la Copa— algo adelantado.
Sarabia dejó en casa a Álvaro Núñez, Germán Valera, Víctor Chust, John Chetauya y Bambo Diaby ,además del sancionado Álvaro Rodríguez
Al margen de la ocasión citada y otra buena jugada combinativa de Los Garres, el restante de los 90 minutos el Elche hizo valer las cinco categorías que separan a ambos clubes. En el descuento de la primera parte, Martim Neto hizo el segundo a pase de Boayar y Mendoza, a centro de Josan, sentenció el choque. Pudo ampliar la cuenta André Silva en múltiples ocasiones, pero cuando no se encontró con el larguero, lo hizo con el portero rival, Dani Navarro, héroe de la noche por parte de Los Garres. El luso, mucho más impreciso que de costumbre, fue sustituido al descanso por Rafa Mir.
El regreso de Yago
Desde entonces, todos los focos se pusieron en la vuelta a la actividad de Yago de Santiago. El gallego saltó a calentar con ovación incluída antes del descanso y regresó al verde en el minuto 58, con algo más de media hora por delante para estrenar el '7' que portará esta temporada y recuperar sensaciones tras 279 días sin competir. En su primera acción, se la tiró larga, encaró con éxito y puso un gran balón al área para Rafa Mir, que falló en el control. Estuvo rápido, ágil y asociativo, dejando destellos del futbolista que maravilló a la afición ilicitana durante la primera vuelta del año pasado. Además, se quedó cerca de hacer gol en varias ocasiones.
Junto a él, también debutó David Hernández, defensa central de 17 años (nacido en 2008). Ya entró en la convocatoria frente al Athletic, se ha asentado como titular en el Ilicitano y suma una convocatoria con la selección española sub-18. Compartió zaga con Bigas y estuvo ordenado en las pocas intervenciones que tuvo.
Héctor Fort, lesionado
La mala noticia de la jornada por el lado franjiverde vino dada por Héctor Fort. El lateral cedido en el Elche se retiró en el minuto 58 con problemas físicos, a solo cuatro días de enfrentarse al Barcelona. En una acción defensiva en la que perdía la marca, se echó la mano al muslo y se fue al suelo. Ya tuvo hace varias semanas problemas físicos en una zona aparentemente similar, por lo que su presencia en el estadio Olímpico de Montjuïc se complica.
El choque se afeó con una dura entrada de Elías Fugas a Rodrigo Mendoza, sancionada con tarjeta roja directa. La falta, al borde del área, fue ejecutada por Rafa Mir. El portero rival volvió a intervenir bajo palos, pero dejó el rechace algo centrado y Redondo aprovechó para empujarla y hacer el definitivo 0-4, a 15 minutos del final. Mir, muy activo en la segunda parte, estuvo cerca de completar la manita franjiverde, pero un gol anulado por fuera de juego a tres minutos del final le impidió poner fin a su "sequía" goleadora, de más de un mes y medio. Con todos los compañeros abrazando a Yago en su regreso, el Elche cerró con éxito su estreno copero antes de visitar Montjuïc, la gran cita de la semana franjiverde.
Ficha técnica
UD Los Garres: Dani Navarro; Enzo Varela, Jorge Martínez, Elías Fugas, Kahuan, Luisito; Serna, Ángel Luna; Fran Martínez, Paquitas y José Fernández. También jugaron Carrillo, Almeida, López, González y García.
Elche CF: Matías Dituro; Héctor Fort (David Hernández, min. 57), David Affengruber (min. 46, Pedro Bigas), Léo Petrot, Adrià Pedrosa (Marc Aguado, min. 72); Fede Redondo, Martim Neto (min. 57, Yago de Santiago), Rodrigo Mendoza; Josan Ferrández, Adam Boayar y André Silva (min. 46, Rafa Mir).
Goles: 0-1, Adam Boayar (min. 18); 0-2, Martim Neto (min. 45 + 1), Rodrigo Mendoza (min. 45 +3) y Federico Redondo (min. 75).
Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (colegio balear). Amonestó a Paquitas y expulsó a Elías Fugas por parte de Los Garres.
Incidencias: Encuentro correspondiente a los sesentaicuatroavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio Enrique Roca de Murcia ante unos 6.000 aficionados, cerca de un millar de ellos franjiverdes. Se guardó un minuto de silencio en memoria del expresidente del Elche Diego Quiles.
