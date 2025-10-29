La afición del Elche se indigna por las entradas del partido contra el Real Madrid: "Esos precios para abonados... muy fuerte"

Ni 24 horas... y miles de reacciones. El pasado martes, superadas las 19:30 horas, el Elche publicaba los precios de las entradas frente al Real Madrid, en el que se celebrará el primer de los dos 'Días del Club' de que habrá a lo largo de la temporada. Esto hará que los abonados tengan que adquirir su localidad, pese a su condición de socio, de cara a uno de los partidos de más expectación en el regreso franjiverde a Primera División.

Cartel de la venta de entradas para abonados, para el Elche-Real Madrid. / ECF

La ola de críticas se desató nada más conocer los precios de las entradas, que oscilan entre los 35€ y los 70€ para abonados, y sobre todo fruto de la desaparición de los descuentos por edades, medida habitual del club en ocasiones anteriores. Han sido los dos principales argumentos expuestos por la afición durante las últimas horas, para expresar su incomprensión y disgusto con las medidas adoptadas.

En comparación con venta de entradas para recibir al Real Madrid anteriores, el incremento es sustancial. En las dos últimas campañas que el club blanco ha visitado el Martínez Valero (2021/22 y 2022/23), el precio de las entradas ha sido prácticamente idéntico. Entre los 15€ y los 40€, siendo las más baratas en Anillo Fondo G3 y G4 y la Grada de Animación y las más caras en Tribuna, tanto en la zona de Cubierta como en la de Descubierta.

Esto supone que, en comparación con Elche-Real Madrid anteriores, el desembolso medio del abonado ilicitano se ha incrementado en un 90%, porcentaje que se eleva por encima del 130% en zonas del Anillo y en la Grada de Animación. Cabe destacar que todos los precios mencionados pertenecen a la categoría Adulto y que se reducían considerablemente con los abonos Juvenil (entre 15 y 20 años), Infantil (entre 7 y 14 años) y Baby (entre 0 y seis años), desaparecidas para la ocasión.

Opiniones

Tras conocerse los precios de las entradas —y su consecuente bronca generalizada—, INFORMACIÓN ha contactado con varios aficionados del Elche para conocer su opinión al respecto. El expresidente de la Federación de Peñas, Mario Payá, comenta que le parecen "precios justos y normales para la categoría de Adulto, pero excesivos para Juvenil, Infantil y Baby. Estoy un poco decepcionado con eso. Desde la Federación, siempre tratamos de promover que las familias vayan al fútbol para generar ese sentimiento de pertenencia. Pero este es un precio muy elevado para familias".

Mario Payá, durante una rueda de prensa. / ECF

Por su parte, el miembro de la Grada Fondo Sur 1923, Ximo Morales, dice "entender" el motivo los precios aplicados por el Elche. "Deben de cuadrar cuentas porque hay un presupuesto". Sin embargo, también asegura "no compartirlo". "Como aficionado, pienso que tú no puedes hacer una campaña de abonos en la que un niño lleva al padre al fútbol y luego hacer esto. Esa unidad que hablan con el lema de 'Abuelos a nietos' no se entiende. No estoy de acuerdo", reafirma Ximo de manera contundente.

"Como aficionado, pienso que tú no puedes hacer una campaña de abonos en la que un niño lleva al padre al fútbol y luego hacer esto" Ximo Morales

También expresa su sentir Héctor Manresa, abonado del club franjiverde de categoría Juvenil. "Me parece un precio desorbitado, pero entiendo la postura del club. Si comparas el precio de los abonos del Elche con el del resto de equipos de Primera... por algún lado se debe compensar. Ahora, lo que no veo bien es que sea categoría única. No entiendo que los jóvenes paguemos 70€ cuando somos abonados por ir a solo un partido. Eso entiendo que desincentive a la gente a ir", desarrolla.

Quejas en redes

En redes sociales (a través de Twitter, Facebook e Instagram), son más de 1.000 los aficionados franjiverdes que han expresado su malestar fruto del desembolso que tocará realizar para ver el partido del próximo domingo 23 de noviembre, a las 21 horas, en el Martínez Valero.

"Os habéis pasado con los abonados...", expresa Damián López a través de Instagram, en los comentarios a la publicación de los precios. "Que auténtica locura", dice Manu Montes. También deja clara su opinión María García, quien comenta: "Esos precios para abonados... muy fuerte", en los comentarios de Instagram.

También los hay más comprensivos, quienes piden que, simplemente, se avise del importante desembolso que se deberá realizar posteriormente al adquirir el abono: "La próxima vez, podéis poner el abono más caro con los dos partidos (frente a Real Madrid y Barcelona) incluídos". "Las entradas son carísimas para abonados, una auténtica barbaridad en esta ocasión. Humildemente, creo os habéis equivocado", dice a través de Twitter Tatiana.