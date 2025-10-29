El día que Eder Sarabia asaltó el Camp Nou con cuatro goles

Si el Elche no ha ganado nunca al Barcelona como visitante y solo un futbolista de su actual plantilla, Víctor Chust, lo ha conseguido hacer, la cabeza visible del proyecto franjiverde actual, Eder Sarabia, también sabe lo que es ganar en el Camp Nou siendo foráneo.

Lo hizo con el Real Betis, en un espectacular partido con siete goles y dominio siempre verdiblanco, durante su larga etapa como ayudante de Quique Setién. Aquel encuentro, disputado el 11 de noviembre de 2018 (jornada 12 de la 2018-2019) terminó con un marcador de 3-4. Los sevillanos tomaron renta de dos goles y ya no la dejaron escapar.

Golazos contra Messi

El partido venía marcado por el regreso al once titular azulgrana de Messi, ausentado las tres semanas anteriores debido a una lesión. El astro argentino firmó un doblete estéril, incluido el último tanto del choque, ya en el tiempo de descuento. El vendaval de juego bético lo corroboraron en las dos primeras dianas, ambas tras sendas acciones colectivas brillantísimas, Junior Firpo y Joaquín. En el banquillo, Sarabia no dejaba de festejar junto a suplentes y resto de miembros del cuerpo técnico.

El Betis, con Eder Sarabia, celebra en el vestuario su victoria contra el Barcelona / R.B./E.S.

El primer gol de Messi, de penalti, en el minuto 68, no amilanó a los verdiblancos, que respondieron casi al instante mediante Lo Celso, con la colaboración de un errático Ter Stegen. Vidal volvió a recortar diferencias y, nuevamente sin tiempo para venirse abajo, Canales hizo el 2-4. Esa diana y la expulsión de Rakitic solventaron un marcador que el «10» del Barça maquillaría algo en el 93.

La actuación del Betis de Setién y Sarabia se vio como una exhibición de un modelo que, años después, les llevaría a ambos al banquillo culé, tras la destitución de Ernesto Valverde en enero de 2020. Entonces, el ahora técnico franjiverde celebró otras diez victorias en el Camp Nou, esta vez como local. De hecho, allí solo perdió en su último partido de liga, contra Osasuna, con un gol en el descuento, sensación que ya había sentido como visitante con Las Palmas (5-0, 2016-2017) y Betis (2-0, 2017-2018).

Sarabia, junto a Setién, como técnicos del Barça / E.S.

Ahora, a Sarabia le llega el turno de intentar ganar al Barça, aunque no será en el Camp Nou sino en Montjuïc. El recuerdo de aquella exhibición, también con los colores verde y blanco, seguro que le ronda durante estos días previos al partido.