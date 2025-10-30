André Silva no entrena a tres días del Barça-Elche

El delantero centro del Elche, André Silva, no se ha ejercitado este jueves en el Díez Iborra, a tres días del partido frente al FC Barcelona, debido a dolor de cabeza, según ha trasladado el club. El portugués, máximo goleador franjiverde con cuatro tantos, jugó 45 minutos ayer miércoles frente a Los Garres, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Salvo contratiempo mayor, entrará en la convocatoria para viajar a Montjuic.

Las otras dos ausencias en la sesión las han protagonizado Víctor Chust y John Chetauya. El central cedido por el Cádiz tiene problemas en el hombro, mientras que Chetauya se encuentra indispuesto. Ambos futbolistas se han ejercitado al margen del grupo, antes de la sesión grupal en el Díez Iborra. Tras ello, también pasaron por el gimnasio del Martínez Valero. Sí se ejercitó Héctor Fort, quien abandonó el partido con molestias físicas en la Nueva Condomina.

Presencia del filial

Por parte del Ilicitano, los habituales Adam Boayar, Ali Houary y Nordin acompañaron al defensa central David Hernández, que debutó frente a Los Garres como futbolista del primer equipo.