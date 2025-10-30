Asensi: «Me gusta el Elche de Sarabia, en el fútbol hay que arriesgar para ganar»

A sus recién cumplidos 76 años, Juan Manuel Asensi, el mejor futbolista alicantino de la historia se siente joven, disfrutando de la vida y, sobre todo, del fútbol. Creció en la ciudad de las palmeras hasta que en 1970 su vida dio un gran giro, al fichar por el club azulgrana, del que se convirtió en capitán, santo y seña. Tanto que ahora lidera a su asociación de veteranos. Este domingo estará en el Camp Nou, con el corazón dividido entre los dos clubes, pero con una idea muy clara: disfrutar de un gran partido

Semana de muchos sentimientos, ¿no?

Estoy contento de que el Elche se enfrente al Barça porque eso significa que está en Primera División, el sitio que le corresponde. Debuté con el Elche con 17 años, además en Barcelona, o sea que estos sentimientos continúan. Mi agradecimiento es enorme.

Empezamos por el Elche. ¿Cómo le está viendo esta temporada?

Muy bien. Me ha sorprendido que el arranque haya sido tan bueno. Es importante conseguir puntos en la primera vuelta porque en la segunda ya la gente está más metida y se juegan muchas cosas.

¿Cómo ve el estilo que está implantando el club, con esta propuesta valiente de juego?

El Elche tiene que ser valiente en Barcelona. Si no eres valiente no puedes hacer nada, ni en el fútbol ni en la vida. Eder Sarabia está demostrando que es un buen entrenador. ¿Está jugando un fútbol muy arriesgado? Es que hay que arriesgar para ganar.

¿Se ve que le gusta Sarabia?

Soy partidario de estos entrenadores que tienen la mente clara y dicen: “voy a Madrid, a Barcelona, donde sea, con mis armas a intentar conseguir algo”. Esto ha sido siempre la ley del jugador. Cuando yo estaba en el Elche la mentalidad también era esa. Tienes que ser valiente. Creo que Eder sabe lo que tiene entre manos, conoce a los jugadores y puede arriesgar.

¿Cómo recuerda los duelos entre Elche y Barça de su época? Me ha hablado de su debut, pero su último partido de liga con la franja fue contra los azulgranas en Altabix...

Ganamos 1-0 y metí gol yo. Me acuerdo de que Rifé, que después fue mi compañero, pedía mano mía. Controlé con el pecho y el comienzo del hombro, o sea, la clavícula. Y cuando me caía, pues le empalmé y la metí.

Asensi celebra un gol con el Elche en 1970 / Perfecto Arjones

¿Cómo afrontaba un equipo teóricamente más débil este tipo de visitas?

Sabíamos que iba a ser difícil, pero también que jugábamos en un gran campo, donde disfrutar de un terreno perfecto. Y salíamos a disfrutar, con la ilusión de dar la campanada. Te esforzabas al máximo, peleabas, luchabas. Sabías que el Barcelona tenía al mejor fichaje de Europa o del mundo y vas con esta duda… Teníamos que pelear a tope o no conseguiríamos nada.

¿Qué significa para usted el Barça?

Pues mi segunda casa o mi casa. El Barcelona me lo dio todo, amistad, gente que me quiere mucho todavía, títulos... Ahora soy presidente de los veteranos del Barça y la gente te reconoce, te saluda, te da las gracias…

¿Y el Elche?

Ahí disfruté muchísimo porque éramos amigos todos y cuando uno se iba pues lo echabas en falta. El Elche ha sido mi madre, me parieron allí, pasé mi juventud, los primeros pasos en el fútbol juvenil y después en el mundo profesional. Estuve tres años en el primer equipo, llegué a ser internacional absoluto…Eso no lo olvidaré nunca. Elche y Barcelona son dos ciudades que no olvidaré en la vida.

Asensi, capitán del Barcelona, en la final de la Recopa de Europa de 1979 / EPC

¿Cómo ve al Barça tras las dudas generadas por las derrotas con el PSG y el Real Madrid? ¿Esto es bueno o malo para el Elche?

Creo que va a ser malo. Van a forzar al máximo y el Elche tiene que estar muy al tanto porque van a querer desquitarse después de haber perdido estos dos partidos. ¿Le ha tocado al Elche? Pues le puede dar un susto. Al final del partido es cuando se ve qué diferencia ha habido entre los equipos. Y se verá si el Elche ha sido inferior o ha sido superior.

¿La baja de Pedri puede nivelar un poco las cosas?

Sí, puede nivelarlo muchísimo. Pedri es el estandarte delBarcelona. La tranquilidad que le da al equipo no se la da nadie. Me recuerda a Marcial Pina (también ex de Elche y Barça), quizás no eran similares, pero cuando yo jugaba con él en el centro del campo era una gloria, disfrutaba muchísimo. Manejaba a todo el equipo, le daba con la derecha, con la izquierda, de cabeza... lo tenía todo. Pedri es lo mismo, en diferentes épocas.

¿Y Lamine Yamal?

Es una bendición para el Barcelona. Yo antes iba a ver los partidos y salía con el cerebro diciéndome que había ganado, pero con el corazón que no había disfrutado. Y ahora disfrutas. Este chaval es la repera, pero hay otros, Cubarsí atrás, gente joven en el mediocampo también… me hacen disfrutar del fútbol. Ahora, me voy a casa y aunque el Barça haya empatado o incluso perdido, me queda esa sensación de alegría.

¿Cómo ve todo este ruido en torno a sus declaraciones antes del Clásico?

Lo que tiene que hacer Lamine Yamal es no hablar con nadie. Te metes en el hotel y se acaba la historia porque cada uno tiene una opinión. Nosotros nunca hablábamos del rival porque lo único que puedes hacer es motivarles. Profesionalmente, lo mejor es no comentar nada antes del partido, ya lo harás después.

Asensi, junto a Aitana Bonmatí, en una imagen reciente, ejerciendo como representante del club azulgrana / Enric Fontcuberta/EFE

Para ir terminando, ¿cómo le trata la vida?

Estoy bien. Como he dicho, ahora soy el presidente de los veteranos del Barcelona, una agrupación de mil y pico compañeros. Trabajamos haciendo cosas por todos ellos y entrenamos los martes y los viernes. Me encuentro como si estuviera de jugador, pero ya veterano… Además, siempre viendo lo que me gusta, el fútbol. Así que estoy fenomenal.

¿Se moja con un resultado para el domingo?

No me mojo porque son mis dos corazoncitos, no puedo hacerlo. Lo único que deseo es que la gente disfrute y que ningún jugador se haga daño. Estoy seguro de que la gente va a salir satisfecha porque el Elche va a dar un buen espectáculo, le va a plantar cara al Barça y vamos a disfrutar de un gran partido.