El Elche busca el antídoto para Lamine

Las opciones de que el Elche saque algo positivo este domingo (18:30 horas), en su visita al Lluís Companys, pasan principalmente por reducir tanto como pueda a Lamine Yamal. El '10' culé, pese a un inicio de curso marcado por la pubalgia, sigue siendo el futbolista más diferencial del FC Barcelona. Su capacidad para decidir partidos, influencia en el sistema de Hansi Flick y peso en el ataque azulgrana, le llevaron a cerrar la temporada 2024/25 como el segundo mejor futbolista del planeta, solamente por detrás de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro.

Superada su "trifulca" con la plantilla del Real Madrid tras el Clásico y después de una semana limpia para el conjunto culé, en la que no ha jugado ni Copa ni competición europea, el Barça de Lamine llega a la cita con la necesidad de sumar tres puntos para no descolgarse de la lucha por ser campeón. Y frente al hambre de reválida, tanto de la estrella culé como del conjunto blaugrana, debe de aparecer la pizarra del técnico del Elche, Eder Sarabia.

La duda matriz está en el esquema con el que saldrá el bloque franjiverde. La transición a la defensa de cuatro en las últimas semanas parece firme. En los dos últimos partidos (tres considerando el "trámite" copero), el conjunto ilicitano ha formado con cuatro atrás, tanto en el empate frente al Athletic como en la derrota en el RCDE Stadium. A priori, teniendo en cuenta el potencial ofensivo que habrá enfrente, la alternativa más conservadora pasaría por regresar a la línea de cinco defensores (o tres, dependiendo de como se mire) que tanto equilibrio ha aportado de momento. De hecho, únicamente la defensa del Alavés (9) ha encajado menos goles que la del Elche durante las primeras diez jornadas.

¿Cinco? opciones para dos puestos

Con Álvaro Núñez, David Affengruber y Pedro Bigas como indiscutibles, en el costado izquierdo de la zaga —precisamente el encargado de defender a Yamal— quedarían vacantes dos puestos para, sobre el papel, cinco futbolistas. La candidatura más sólida e inamovible parece la de Germán Valera. El murciano, salvo impedimento físico, ocupará el carril zurdo. Así ha sido en ocho de las diez jornadas disputadas. Únicamente no jugó en Sevilla por lesión, en la jornada 4, y entró desde el banquillo en Pamplona, cuando las rotaciones le dejaron en el banquillo. Además, el cuerpo técnico le dio descanso el miércoles frente a Los Garres.

Bigas y Affengruber serán titulares en una zaga que completaría Chust si se recupera a tiempo de sus molestias en el hombro

La situación contraria tiene por protagonista a Adrià Pedrosa. El lateral izquierdo cedido por el Sevilla jugó 72 minutos en la Nueva Condomina, con asistencia incluida a Adam en el primer gol, por lo que se antoja complicado que sea de la partida. También podría ser una opción Héctor Fort, con quien sus compañeros bromearon en el entrenamiento de este jueves con la posibilidad de que defienda a Yamal, su amigo. Se retiró del duelo copero con molestias en el muslo, pero el club traslada tranquilidad con sus dolencias. También Sarabia, quien en sala de prensa dijo que no parecía "nada grave". Pese a la motivación extra que podría suponer emparejarse con su amigo en cada duelo, todo apunta a que por descanso, momento de forma y condiciones, el flanco izquierdo será integrado por Valera.

La otra disyuntiva está en el central que acompañaría, en el perfil zurdo, a Bigas y Affengruber. Es una posición que seguramente ocuparía Víctor Chust... pero arrastra molestias físicas. El central cedido por el Cádiz terminó el partido en el RCDE Stadium con importantes dolencias en el hombro y apenas ha entrenado durante la semana. Está haciendo principalmente ejercicios en gimnasio para fortalecer la zona. Ha demostrado ser el complemento ideal para el tándem Bigas-Affengruber, pero solo su evolución física hasta el domingo marcará si está capacitado para competir.

La alternativa en caso de que Chust no llegue en condiciones óptimas sería Léo Petrot. Y no está ni mucho menos descartada. Es un defensa mucho más rápido y ágil de lo que su altura puede aparentar, dos condiciones vitales para medirse a Lamine en el uno contra uno. Además, su presencia en el verde permitiría a Sarabia ir variando durante el propio partido de sistema. Podría dibujar una línea de cinco, con Petrot como central por la izquierda, pero también de cuatro, con el francés ejerciendo como lateral izquierdo y Valera pasando al extremo. Sarabia también cuenta con las opciones de Bambo Diaby y John Chetauya, pero ambos son diestros y, además, no cuentan con la velocidad punta entre sus principales virtudes.

El Madrid y el Rayo

En la misión de reducir el potencial de Lamine, el Elche cuenta con dos ejemplos de los que tomar nota, de esta misma temporada. El más reciente, el pasado domingo en el Clásico, pero también le redujo bastante bien (pese al gol) el Rayo Vallecano, en la tercera jornada. En ambas ocasiones, fueron claves las ayudas defensivas del extremo al lateral, tanto de Vinicius a Carreras como de Álvaro García a Chavarría. Son dos espejos en los que mirarse para frenar a Lamine Yamal... o al menos reducir lo máximo posible su potencial.