Horario y dónde ver el Barcelona-Elche de la jornada 11 de Primera División

Sigue adelante la Primera División y este fin de semana arranca una nueva jornada en la que el Elche viajará hasta Barcelona para enfrentarse al conjunto dirigido por Hansi Flick en Montjuic, en un encuentro correspondiente a la undécima fecha de competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán volver a la senda del triunfo tras su última derrota ante el Espanyol el fin de semana pasado.

El encuentro entre franjiverdes y culés se disputa este domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas. El Elche se presenta con 14 puntos obtenidos gracias a tres victorias, cinco empates y dos derrotas. Actualmente ocupa la octava plaza de la tabla clasificatoria.

Martim Neto y Adam Boayar celebran un gol ante Los Garres en Copa del Rey. / ECF

Por su parte, el conjunto catalán es el segundo clasificado, justo por detrás del Real Madrid, con 22 puntos, cinco menos que los merengues. Los de Hansi Flick llegan al encuentro tras caer en el Clásico ante el eterno rival y no tener partido intersemanal de Copa del Rey.

El partido podrá verse en directo a través del canal DAZN España. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.