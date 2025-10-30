Elche CF
Horario y dónde ver el Barcelona-Elche de la jornada 11 de Primera División
Los franjiverdes vuelven a viajar hasta Barcelona para enfrentarse al conjunto culé
Sigue adelante la Primera División y este fin de semana arranca una nueva jornada en la que el Elche viajará hasta Barcelona para enfrentarse al conjunto dirigido por Hansi Flick en Montjuic, en un encuentro correspondiente a la undécima fecha de competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán volver a la senda del triunfo tras su última derrota ante el Espanyol el fin de semana pasado.
El encuentro entre franjiverdes y culés se disputa este domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas. El Elche se presenta con 14 puntos obtenidos gracias a tres victorias, cinco empates y dos derrotas. Actualmente ocupa la octava plaza de la tabla clasificatoria.
Por su parte, el conjunto catalán es el segundo clasificado, justo por detrás del Real Madrid, con 22 puntos, cinco menos que los merengues. Los de Hansi Flick llegan al encuentro tras caer en el Clásico ante el eterno rival y no tener partido intersemanal de Copa del Rey.
El partido podrá verse en directo a través del canal DAZN España. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- Carta a Diego
- La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
- Cocentaina se prepara para vivir una nueva edición de la Fira de Tots Sants
- Tradición y creatividad en el espectacular menú de La Llar Arròs i Brases
- Cristina fue asesinada en Alicante de cinco puñaladas para robarle 250.000 €