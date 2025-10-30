Iñaki Peña, antes del Barça-Elche: "Va a ser muy especial verme allí con otro escudo"

El portero del Elche, Iñaki Peña, ha comparecido este miércoles antes los medios en la previa al FC Barcelona-Elche CF de este domingo, un partido especial para él. Estas han sido sus declaraciones.

Partido especial: "Volver a un sitio donde he estado tanto años es muy importante. Además, por el lado humano, me reencontraré con amigos con los que he estado durante mucho tiempo. Será muy especial"

¿Guarda rencor al Barça?: "No guardo nada de rencor al FC Barcelona. Es un club con el que tengo contrato y pertenezco a ellos, pero estoy comprometido al 100% con el Elche para hacer un gran partido"

¿Mejor que haya perdido el Clásico?: "Es un arma de doble filo, nunca sabes lo que es mejor. Sabemos que es uno de los mejores del mundo. Lo que debemos hacer es estar estables en los momentos difíciles y aprovechar los buenos. Vienen de semana limpia y seguro que han corregido cosas. Van a estar todos al 100% y nos van a complicar la vida"

¿Da miedo el potencial ofensivo del Barça?: "No hago nada especial. Si tuviera un truco, lo utilizaría en todos los partidos. Te centras al 100% en cada partido y te lo tomas como uno más. Es verdad que su potencial ofensivo nos expone mucho más, pero trataremos de ser valientes como hemos sido hasta ahora"

El Elche nunca ha ganado en la historia en Barcelona al Barça...: "Jugando de tú a tú es la manera que mejor jugamos. Intentaremos ser fieles a nuestro estilo"

Aprecio en 'can Barça': "Estoy muy agradecido con el FC Barcelona. También con la posibilidad de jugar este partido, que me podrían haber puesto la cláusula del miedo. Va a ser muy especial verme allí con otro escudo"

¿Se siente el portero titular del Elche?: "Titular es el que juega el partido, nada más allá. Es verdad que en los últimos partidos he tenido una continuidad que para un portero es importante, pero todo jugador quiere jugar todos los minutos posibles. Es el míster el que debe decidir. Yo tengo que estar preparado y estar al 100%"

¿Se puede frenar a Lamine Yamal?: "Dependerá mucho del nivel al que esté ese día. Si está al 100%, sabemos que es muy difícil. Es casi imparable. El desparpajo que tiene está por encima de todos. Nos tiene que servir de motivación para todos porque hay que pararle de manera conjunta, entre todos"