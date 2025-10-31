Primera División | Jornada 11
Alineaciones Barça-Elche: posibles onces, lesionados y sancionados
El club culé y el franjiverde medirán fuerzas este domingo (18:30 horas) en Montjuic
El FC Barcelona y el Elche CF volverán a verse las caras este domingo, a las 18:30 horas, tres años después, en el partido correspondiente a la 11ª jornada de la Primera División. Conoce los posibles onces de Hansi Flick y Eder Sarabia, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.
FC Barcelona
El inicio de temporada del conjunto culé llega marcado por las bajas. Hasta seis confirmadas y dos dudas tendrá el equipo de Flick frente al Elche. No podrá contar con Andreas Christensen (molestias en los gemelos), Pedri (sanción y rotura del bíceps femoral), Joan García (menisco desgarrado), Marc-André ter Stegen (lesión en la espalda), Gavi (problemas de rodilla) y Raphinha (bíceps femoral).
Salvo sorpresa, tampoco estará disponible el mediapunta internacional con España Dani Olmo, en el proceso final de recuperación. En los últimos entrenamientos de la semana ha hecho trabajo de campo, pero el club no quiere correr prisa con él. Sí que se espera que reaparezca Robert Lewandowski. Menos probable parece su titularidad, pero el delantero polaco está recuperado de su rotura de fibras y Flick planea darle minutos.
Elche CF
Por el lado del Elche CF, se producirá una situación inédita en la temporada. El equipo entrenado por Eder Sarabia ha recuperado a todos sus lesionados y viajará a Barcelona sin bajas en la convocatoria. Bambo Diaby, John Chetauya, Héctor Fort y Grady Diang, todos con molestias a lo largo de la semana pasada, están recuperados de sus impedimentos físicos.
La única duda podría estar en Víctor Chust. El central sufrió un golpe importante en el hombro la semana pasada frente al Espanyol, pero Sarabia aclaró en rueda de prensa que estará en la convocatoria.
Posible once culé
Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Casadó; Lamine Yamal, Fermín, Rashford y Ferrán Torres.
Posible once franjiverde
Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, Germán Valera; Marc Aguado, Aleix Febas, Rodrigo Mendoza; Rafa Mir y André Silva.
