El Elche vacía la enfermería por primera vez en la temporada

La expedición del Elche emprenderá su viaje hacia Barcelona este sábado por la tarde con todos los efectivos disponibles. Salvo contratiempo en el último entrenamiento previo al Barça-Elche, programado para el sábado por la mañana en el Martínez Valero, Eder Sarabia podrá contar con los 26 futbolistas que tiene su plantilla para hacer frente al club culé.

Será la primera vez que suceda en lo que va de temporada. Hasta ahora, ya sea por la lesión de larga duración de Yago de Santiago o la aventura de Rodrigo Mendoza en el Mundial de Chile entre otros motivos, el técnico bilbaíno no ha podido disponer de su plantel al completo. De cara al choque del domingo, todos estarán listos para saltar al verde de Montjuic.

Yago de Santiago está completamente recuperado, mientras que Bambo, Chust, John y Fort llegan listos físicamente

Según el propio Sarabia, los futbolistas que contaban con molestias físicas durante las últimas semanas ya están completamente recuperados. Por su parte, Bambo Diaby ha completado una semana de actividad parcial, cuidando su físico y tratando de prevenir una recaída de la lesión en el pubis que le tuvo en el dique seco casi cinco meses. La evolución ha sido favorable y, pendientes del último entrenamiento, viajará junto al grupo.

También estarán disponibles John Chetauya y Héctor Fort. El canterano del Elche tuvo malestar general a principio de semana, pero está recuperado y formará parte de la convocatoria. También era duda Fort. El lateral cedido por el Barça pidió el cambio frente a Los Garres por molestias físicas, pero el técnico aclaró en sala de prensa que solamente sufrió "calambres" motivados por la falta de rodaje.

Listado de bajas Jornada 1 (vs Real Betis): Yago de Santiago, Josan y Adam (a falta de cerrar la plantilla) Jornada 2 (vs Atlético de Madrid): Yago de Santiago y Adam (a falta de cerrar la plantilla) Jornada 3 (vs Levante): Yago de Santiago y Adam (a falta de cerrar la plantilla) Jornada 4 (vs Sevilla): Yago de Santiago y Adam. Jornada 5 (vs Oviedo): Yago de Santiago, Álvaro Rodríguez, y Adrià Pedrosa. Jornada 6 (vs Osasuna): Yago de Santiago, Rodrigo Mendoza (selección) y Martim Neto. Jornada 7 (vs Real Celta): Yago de Santiago, Héctor Fort, Fede Redondo, Martim Neto y Rodrigo Mendoza (selección). Jornada 8 (vs Alavés): Héctor Fort y Rodrigo Mendoza (selección). Jornada 9 (vs Athletic Club): Grady Diang, Yago de Santiago, Héctor Fort y David Affengruber (sanción). Jornada 10 (vs Espanyol): Bambo Diaby, Grady Diang y Yago de Santiago. Jornada 11 (vs Barça): todos disponibles.

Salvo sorpresa, también viajará Víctor Chust pese a sus molestias en el hombro. El central abandonó el RCD Stadium el pasado sábado con cabestrillo, tras un mal golpe durante el partido. Su evolución ha sido favorable a lo largo de la semana y, según el entrenador bilbaíno, "le tendremos disponible".

Tres descartes obligatorios

Hasta ahora, la falta de efectivos no había obligado a Sarabia a hacer descartes antes del partido. En Barcelona será la primera vez que le toque dejar fuera a tres futbolistas por decisión propia. Uno de ellos apunta a ser Alejandro Iturbe. El portero madrileño, fruto de las bajas, siempre ha estado en el banquillo, pero la posibilidad de convocar a un futbolista más de campo podría hacerle ver el partido desde el graderío de Montjuic.

Alejandro Iturbe baja del autobús del Elche, en un partido fuera de casa. / ECF

Al margen de Iturbe, aparentemente el descarte más evidente, será interesante ver las decisiones que toma el cuerpo técnico franjiverde. La capacidad de doblar cada puesto, también podría hacer volver al filial a Adam Boayar. El atacante completó un gran papel el pasado miércoles en la Copa, con gol y asistencia incluída. Sin embargo, el "overbooking" ofensivo podría hacer que no viaje y regrese al Ilicitano este fin de semana, que juega el domingo (11 horas) frente al Orihuela. Boayar únicamente ha disputado cinco minutos en liga (en Mendizorroza), cuando saltó al césped con el partido sentenciado.