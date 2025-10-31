Sarabia, antes del Barça-Elche: "Si pensara que no podemos ganar me quedaría en casa"

De encerrarse atrás contra el grande, nada. Y de viajar a Montjuic con el complejo del equipo pequeño, tampoco. Eder Sarabia solo piensa en jugarle al Barça de tú a tú, conscientes de que "son mejores", pero también de que si "cada uno da su mejor nivel... este Elche está absolutamente preparado para ganar". "En otro deporte sería difícil, pero en el fútbol todo es posible. Un rival más "pequeño" puede ganar a un gigante como el Barça. Yo estoy con muchísima ilusión y convicción. Tendremos que hacer un partidazo... pero si pensara que no podemos ganar me quedaría en mi casa", sentencia con su habitual convicción, en la rueda de prensa previa al Barça-Elche.

El bilbaíno, extramotivado para la cita, no negociará el "ir a por ellos". Pero también comenta que al equipo de Hansi Flick se le hace daño principalmente "en transición", por lo que variará cosas de la propuesta franjiverde habitual. "Desde que está Flick, por lo que propone, entiendo que no va a ser un partido de posesiones muy largas. ¿Que van a tener la pelota más que nosotros? Pues vamos a ver, nosotros también queremos tenerla. Si analizas las formas en las que hacen daño, suele ser en transición, no a través del balón. Si te consiguen meter en tu campo, son los mejores del mundo, tenemos que evitar que eso suceda. Pero la esencia de ir a por ellos".

Sarabia aseguró estar "muy convencido" y tener "claro lo que quieren hacer", pero también que siente el reespaldo total de la afición en noches así: "La gente cree que podemos hacerlo. Sabe lo que va a ver. Luego igual nos meten cinco, pero sabe lo que va a ver y se identifica con eso. Seguro que hay algún 'cenizo' que dice "Uy el Barça...". Pero cada vez menos. Se va a sentar a ver el partido creyendo que su equipo va a hacer algo bonito". Además, también mencionó el haber cogido conceptos de los partidos del Barça frente a "Girona, Real Madrid y Real Sociedad" para preparar el choque.

Dos aficionados del Elche celebran un gol. / Áxel Álvarez

Además, el Elche viajará con todos disponibles a Montjuic. Bambo Diaby, John Chetauya, Héctor Fort y André Silva, ausencias durante esta semana de entrenamientos, están todos recuperados. El técnico sí que mencionó la duda de Víctor Chust, con molestias en el hombro, pero en principio formará parte de la lista de convocados para el choque.

Sí que tendrá más bajas el FC Barcelona, entre las que destacan Lewandowski, Pedri e incluso Raphinha. Pero a Sarabia, dado el nivel de la plantilla blaugrana, no le parece una excusa: "No estará Raphinha... pero está Rashford, que me encanta. Lamine supuestamente no está a su mejor nivel... pero si no es el mejor del mundo está cerca. No está Pedri pero está Casadó y además recuperan a Dani Olmo. En otros equipos se podrían notar más las bajas, pero tienen a los mejores del mundo".

Lamine Yamal y Flick

El entrenador franjiverde ubicó a Lamine Yamal entre los "mejores jugadores del mundo". "Hay que intentar alejarle del área, que no reciba cómodo. Hay que llevarle hacia donde nos interese y elegir bien las ayudas. Pese a ello, seguro que alguna acción va a generar porque es muy bueno. Será un día de celebrar también acciones defensivas. Si en alguna nos superan, hay que motivarse para la siguiente que el compañero estará ahí para ayudarme", añadió.

"El portero va a ser determinante. Tanto en la salida de balón y la asociación con compañeros como en las intervenciones, porque ellos nos generan. Creo que este año se les genera más que a nosotros. El portero el domingo será una pieza fundamental. Están todos (los porteros) preparados para jugar", explicó sobre la importancia del guardameta este domingo.

Hansi Flick, antes de un partido. / AFP7 vía Europa Press

Sobre Flick, Sarabia dijo sentirse "identificado con él en varias cosas, en el hecho de proponer cosas diferentes. Creo que la temporada pasada hizo un gran año pese a que este, de momento, no le estén saliendo del todo las cosas. Además, se ve que es un grandísimo profesional". Acerca del tema de las entradas para el Barça-Real Madrid, el entrenador del Elche sigue sin querer hablar sobre los precios y el cabreo generalizado de la afición: "En dos días jugamos contra el Barça. No le he dedicado ni un segundo. No quiero centrarme en eso, queda mucho. Ya habrá tiempo para hablar".