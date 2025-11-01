André Silva ya sabe lo que es marcar... y golear a Szczesny

El duelo entre Elche y Barcelona de este domingo en Montjuïc se presenta como todo un reto para los franjiverdes, que nunca han ganado a domicilio a los azulgranas. Sin embargo, si alguien acude a dicha cita con la sensación de saber lo que es superar a los rivales, tanto en lo colectivo como en lo individual, que va a tener enfrente, ese es el «9» del equipo ilicitano: André Silva.

El delantero portugués sabe lo que es ganar al Barça, aunque en su caso lo hizo como local, cuando estaba en el Sevilla (2-0, temporada 2018-2019) y, en el enfrentamiento entre delantero y portero que se espera en Barcelona, ya ha superado con anterioridad a Szczesny, el cancerbero que se espera sea titular en la escuadra dirigida por Hansi Flick, ante las bajas por lesión de Joan García y Ter Stegen.

Roma-Oporto

André Silva y Szczesny se han visto las caras, frente a frente, en dos ocasiones sobre un terreno de juego. La primera de ellas fue el 23 de agosto de 2016, en un Roma-Oporto, vuelta de la fase previa de Champions League. En la ida, disputada en territorio luso, el duelo concluyó en tablas (1-1). Silva hizo la diana de los suyos, aunque aquella noche el portero de la Roma era el brasileño Alisson Becker, actual guardameta del Liverpool.

Para la vuelta, Luciano Spalletti, entrenador del conjunto transalpino, decidió cambiar bajo palos y otorgó su confianza a Szczesny. En el Oporto, Nuno Espirito Santo mantuvo arriba a André Silva, junto a los Casillas, Danilo Pereira, Tecatito Corona o Héctor Herrera que conformaban aquella plantilla de los dragones. Aunque el ahora ariete del Elche no marcó, su equipo arrolló al de Szczesny: 0-3 y billete para la fase de grupos de la Champions.

André Silva celebra un gol durante su etapa en el Oporto / Miguel A. Lopes/EFE

Portugal-Polonia

El otro duelo entre Silva y Szczesny tuvo lugar el 20 de noviembre de 2018, en un Portugal-Polonia de la Nations League celebrado en Guimaraes. A André Silva le tocó la papeleta de suplir la baja de Cristiano Ronaldo en el ataque luso y en el minuto 34 adelantó a los suyos al cabecear de manera impecable en el primer palo un córner botado por Renato Sanches desde el costado izquierdo.

Nada pudo hacer Szczesny, pese a su intento de palomita. Los polacos, eso sí, igualaron el choque en el segundo tiempo, en superioridad numérica. Unos meses antes, las dos selecciones se habían visto las caras en Chorzow. Allí, Silva fue titular y también marcó un gol en la victoria de su selección (2-3), aunque al que batió fue a Fabianski, ya que el meta azulgrana fue suplente. En este último encuentro mencionado también jugó Lewandowski, que asistió, pero no vio puerta.

El tercer cara a cara entre André Silva y Szczesny se producirá este domingo en Montjuïc, en un Barça-Elche. Los franjiverdes esperan que el destino final sea el mismo que en los Oporto-Roma y Portugal-Polonia anteriores.