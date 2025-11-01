Hansi Flick no se fía del Elche: "Juegan un fútbol fantástico..."

Hansi Flick advierte a los suyos. Las derrotas ante Sevilla y Real Madrid, más el empate contra el Rayo Vallecano, han dejado a los actuales campeones de liga a cinco puntos de los merengues en la tabla, que podrían ser ocho antes de empezar el Barcelona-Elche (domingo, 18:30 horas) si el conjunto de Xabi Alonso gana este sábado al Valencia.

Por eso, el técnico alemán, que regresará a primera línea de banquillo tras haber cumplido sanción por su expulsión en Girona hace un par de semanas, espera que los suyos no vuelvan a tropezar en una piedra de la que, por ejemplo, se salvaron a última hora en Montilivi. Si la diferencia con el Madrid sigue creciendo, la presión también lo hará.

En su comparecencia ante los medios de comunicación de este sábado, previa a ese mencionado Barça-Elche, Flick ha tratado de enviar un mensaje de tranquilidad en todos los frentes abiertos: derrota en el Clásico, distancia en la liga y plaga de lesiones del equipo. Y ha advertido sobre el peligro de los franjiverdes, su próximo rival.

Elogios al Elche

"El Elche es un equipo que juega bien y encuentra soluciones, y al que tendremos que presionar como queremos", ha aseverado Flick, en una rueda de prensa en la que el foco se ha centrado en el pubis de Lamine Yamal (y sus piques con los futbolistas del Real Madrid), la lesión de Pedri y las recuperaciones de Lewandowski y Dani Olmo, que estarán a sus disposición este fin de semana, aunque previsiblemente ninguno será titular.

"Me encanta lo que he visto del Elche. Suelen pensar como equipo y siempre buscan la manera de salir jugando. Para nosotros es importante estar bien posicionados, que presionemos como queremos y no les demos el plan de partido", ha agregado el técnico alemán.

Iñaki Peña, durante el calentamiento previo al enfrentamiento ante el Espanyol. / LOF

Flick también tuvo buenas palabras para Iñaki Peña, portero del Barcelona cedido en el Elche. "Es un buen portero, pero tenemos que jugar nuestro partido y para nosotros es importante conseguir los tres puntos. Sé que no es fácil contra el Elche porque están jugando un fútbol fantástico", ha concluido.