El 1x1 del Barcelona 3-1 Elche: Rafa Mir destaca en Montjuic

Segunda derrota consecutiva del Elche en liga. Los franjiverdes sufrieron ante un buen Barcelona que, con su gran pegada, decantó la balanza en la primera mitad. Rafa Mir acercó a los suyos y rozó el doblete con dos palos en la segunda mitad, pero la fortuna le fue esquiva a la franja. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:

5,5 Iñaki Peña, Portero Correcto En los goles del Barcelona poco más pudo hacer, sin embargo, salvó a los suyos en varias ocasiones, principalmente antes del descanso a un golpeo de Ferrán Torres. Era su reencuentro con su equipo y no decepcionó. Poco a poco sigue creciendo y jornada tras jornada está firmando paradas de mérito.

6 David Affengruber, Defensa Resiliente El primer gol del Barcelona llegó de un pérdida suya y durante los primeros minutos se le vio superado, sin embargo, a medida que transcurría el partido fue creciendo y ganando protagonismo. Gran parte de culpa del gol de Rafa Mir la tiene el austriaco tras salvar un balón que parecía perdido.

6 Pedro Bigas, Defensa Tocado Partido solvente el del capitán en Montjuic. Estaba siendo fiable y seguro en todos los duelos, pero una lesión le apartó del verde en el minuto 70. Por mucho que pueda sufrir el Elche, el capitán siempre transmite calma y es una garantía para sus compañeros.

5 Álvaro Núñez, Defensa Asistente Jugando por la izquierda le tocó bailar con Lamine Yamal y sufrió. El gol del Elche tiene su firma tras un gran pase a Rafa Mir. Era un duelo especialmente complicado para el vasco y pese a verse superado al arranque, se rehizo y mejoró, igual que todo el equipo.

3,5 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Perdido Sarabia decidió cambiar de banda los laterales y a Pedrosa se le vio perdido, mucho más que a Álvaro Núñez. Totalmente superado por Rashford y sin tener apensas incidencia en el araque. Fue el peor de la línea defensiva del Elche ante el Barcelona, partido para olvidar el suyo.

4,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Sobrepasado La salida de balón del Elche pasa por él y no fue su mejor partido. Muy superado por el centro del campo culé en Montjuic. Es un jugador muy fiable y su temporada está siendo más que notable, pero no lo pasó nada bien ante el Barça.

6 Aleix Febas, Centrocampista Líder Cuando peor lo estaba pasando la franja intentó coger galones y tirar del carro. Conseguió mejorar las prestaciones de los suyos, pero al igual que el resto del equipo, no fue su mejor partido. Sigue siendo un centrocampista que cumple a las mil maravillas y es una de las grandes estrellas del equipo.

4 Martim Neto, Centrocampista Perdido Se le vio perdido en el centro del campo y muy superado por Frenkie De Jong. Vio amarilla y le condicionó. Fue sustituido por Mendoza en el descanso tras un encuentro en el que apenas tuvo incidencia, no fue el Martim Neto que venía siendo últimamente.

5 Germán Valera, Centrocampista Trabajador Nunca se puede dudar de su esfuerzo, pero ante el Barça no tuvo su día. Con el balón en los pies apenas tuvo protagonismo, pero luchó y peleó como el que más. Es un gran activo para Sarabia.

7 Rafa Mir, Goleador Volvió a aparecer y a ver puerta cuando más lo necesitaba el Elche. Su definición para batir a Szczesny fue perfecta y cruzó el balón al paro largo. En algunas ocasiones se le ha visto lento, pero lo ha compensado con su acierto de cara a puerta. La fortuna le fue esquiva en la segunda mitad y mandó el balón al palo en dos ocasiones. Fue el mejor del Elche.

4 André da Silva, Delantero Ausente Últimamente no está y tampoco se le espera. El portugués sigue desaparecido y en los últimos partidos no está teniendo apenas incidencia en el juego. Ante el Barcelona fue más de lo mismo, luchó con los centrales y peleó todos los balones, pero no está teniendo oportunidades de cara a portería.

5 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Solvente Entró en el descanso y mejoró las prestaciones de Martim Neto. El portugués sufrió y Mendoza también, pero al canterano se le vio más fresco con el balón y no tan superado en el encuentro.

4,5 Yago Santiago, Delantero Retornado Primeros minutos del gallego en liga esta temporada tras superar la lesión. Se le vio incisivo por la banda e intentó ganar línea de fondo varias veces.

5,5 Héctor Fort, Defensa Activo Buenos minutos los suyos ante el Barcelona. Entró por Bigas y tuvo bastante incidencia en el juego llegando hasta línea de fondo por la banda izquierda.

SC Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Sin incidencia Entró en las últimas instancias del encuentro por André Silva y no tuvo tiempo para mucho. Lo intentó, pero poco más.