Eder Sarabia, entrenador del Elche: "No nos va a hacer daño esta derrota, hemos sido valientes"

Volvió a caer el Elche y ya son dos veces de forma consecutiva, pero el encuentro cuajado ante el todopoderoso Barcelona ha sido de tú a tú y deja unas sensaciones más que positivas. Tras el pitido final, Eder Sarabia ha comparecido ante los medios y se ha mostrado orgulloso del "gran partido" que hizo su equipo pese al resultado de 3-1, una derrota que, según apuntó tiene un sabor dulce. "No nos va a hacer daño esta derrota; hemos sido nosotros y hemos sido valientes", ha afirmado Sarabia, quien no se mostró preocupado por haber sumado solo un punto de los últimos doce. "Al contrario, me da más fuerza para seguir mejorando", aseguró.

Para Sarabia el duelo en Montjuic fue "un partido muy especial porque el Barça hace cosas especiales" y que por eso apostó por jugar con sus laterales, Álvaro Núñez y Pedrosa, "a pierna cambiada", aunque la apuesta no le salió del todo bien. También restó importancia al hecho de haberle ganado la posesión a los azulgranas (51% a 49%). "Es un dato que en realidad no dice nada, pero sí da la idea de que hemos sido proactivos, defendido bien y atacado mucho rato en campo contrario".

Eder Sarbia grita a los suyos durante el encuentro ante el Barcelona. / EFE

Para el técnico vasco, "los errores defensivos" y la diferencia de calidad de ambos equipos explican el resultado, aunque insistió en que lo importante es "la imagen" que dieron sus jugadores ante el actual campeón de LaLiga.

Sarabia se enfrentó este domingo al equipo que dirigió como ayudante de Quique Setién la segunda mitad de la temporada 2019-2020. Preguntado por si cree que un día podría volver al Barça como primer entrenador, prefirió tirar balones fuera. "Cuando me despedí, dije que un día volvería, pero la vida me ha ido enseñando que hay que ir disfrutando del momento, del día a día, y siento que aún me quedan muchas cosas que hacer con el Elche", respondió.

De quien no descarta que vuelve al Barcelona como meta titular es Iñaki Peña, ahora cedido en su equipo y que hoy hizo un gran partido. "Todavía es joven y tiene que asumir la responsabilidad de dar un paso adelante y decidir qué portero quiere ser, porque ha vivido muchos años a la sombra de Ter Stegen. Pero me parece un porterazo que lo tiene absolutamente todo", concluyó.