El Elche sucumbe ante un gran Barcelona

El Elche visitaba Montjuïc para enfrentarse al Barcelona de Hansi Flick y Lamine Yamal en una de las salidas más complicadas de la temporada. Los de Sarabia planteaban una formación diferente: Iñaki Peña, Pedrosa, Bigas, Affengruber, Álvaro Núñez, Febas, Marc Aguado, Martim Neto, Germán Valera, Rafa Mir y André Silva.

La primera parte ha estado marcada por los errores del Elche. A pesar del atrevimiento del conjunto franjiverde, 2 errores clamorosos de la defensa le han costado 2 tantos en contra, demostrando que ante un equipo como el Barça no se pueden cometer errores. El resto de la primera parte ha sido un vendaval absoluto del conjunto blaugrana. Sin embargo, en la única jugada del Elche en la primera parte, Rafa Mir ha sacado la garra goleadora que le caracteriza y ha recortado distancias.

La segunda parte ha sido más calmada. Los franjiverdes han salido sólidos atras esperando un error de los locales e incluso Rafa Mir ha tenido un par de ocasiones que se han estrellado en el poste. Pero en una jugada de Fermín y Rashford, los talentosos jugadores del Barça han vuelto a poner tierra de por medio para colocar el 3-1 final.

El Elche cosecha así su tercera derrota consecutiva frente a un Barcelona que ha demostrado su poderío y superioridad. Aún así, los ilicitanos no han agachado la cabeza durante el partido y ha intentado competir de tú a tú frente al equipo catalán.