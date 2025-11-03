Análisis Barça-Elche | Oda a la derrota

No hay sensación que defina mejor la correcta evolución de un equipo que la del orgullo tras la derrota. Sentir alegría cuando ganas está directamente arraigado a la reacción de las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo asociadas a un resultado. Hayas jugado mejor o peor es imposible no sentir felicidad cuando las cosas te sonríen, te van bien. Aunque detectes que la chiripa está demasiadas veces a tu lado. Aunque intuyas que algún día te abandonará. Ganar posiblemente sea el peor invento que nos ha dado el deporte porque borra demasiadas sensaciones, demasiado trabajo. Pero es tan bonito que nadie puede huir de esa realidad. Sea cual sea tu estilo, el destino final es el mismo para todos: ganar. Unos eligen un camino, otros optan por otro. Todos quieren llegar a sentir esa sensación de poder levantar los brazos cuando un árbitro señala la conclusión de un choque o una bocina da por terminada una contienda.

Por eso es tan necesario poner en valor la derrota. Porque al final forma parte del todo. Juegan dos y solo gana uno. Compiten veinte equipos y únicamente campeona uno. Inician una carrera decenas, centenas o miles de corredores, de los que uno terminará primero. El resto, no. Tan simple como eso. ¿Con qué se deben contentar el amplio porcentaje de los que no ganan? Con ese camino recorrido. Que sea el tuyo. El que has elegido. Por el que trabajas cada día. En el césped, en el gimnasio, en la pista, en el escenario que sea.

Si algo sigue dejando claro este Elche es que el proyecto avanza. Puede que ahora esté estancado en resultados (un punto de los últimos doce en juego, con tres partidos a domicilio, eso sí). No así en la sensación de que cuando esté equipo pierde, a su manera, como perdió en Montjuïc contra el Barcelona, puede sentirse realmente orgulloso de la derrota. Puede sonreír. Porque más allá de que el resultado, como tantas veces hará a lo largo de la temporada, te niegue la recompensa, lo hace el hecho de haber sido tú, con tus ideas. De haberte plantado ante el vigente campeón de liga, haberle quitado el balón y haber caído a tu manera. Reponiéndote a tus errores, sí. Esos fallos que te llevaron a pensar en el minuto 11 que te podían caer seis. No ocurrió por el simple motivo de que hay un proyecto detrás que te levanta, gracias al trabajo del día a día. Como ocurrió en el Metropolitano, en el Sánchez-Pizjuán y en El Sadar. Como va a seguir ocurriendo hasta mayo.

Pedro Bigas pugna con Rashford para tratar de despejar un balón / AFP7 vía Europa Press

Perder como siempre, jugar como nunca

El Elche perdió en el campo del Barcelona como lleva medio siglo haciendo. El Elche no ganó en el feudo del Barcelona como no lo ha hecho en más de un siglo de vida. Esa historia interminable ya se había visto, ya se había escrito, ya se había leído. Lo que nunca había ocurrido, al menos en tiempos recientes, es que el Elche concluyera un partido en la Ciudad Condal con más posesión de balón que el Barça, con dos palos, con la sensación de haber puesto en serios aprietos al conjunto que ahora lidera Lamine Yamal, como antes lideraron Messi, Xavi, Iniesta, Cruyff o Kubala.

Hay un dato que resume perfectamente esa diferencia, no en el resultado sino en la sensación que pudo embargar durante el encuentro, especialmente en el segundo tiempo, al aficionado franjiverde. En el siglo XXI, desde que se recogen datos de posesión de balón, el Elche firmó los siguientes registros en sus enfrentamientos en el Camp Nou contra el Barcelona: 37% en la 2013-2014, 28% en la 2014-2015, 35% en la 2020-2021, 28% en la 2021-2022 y 24% en la 2022-2023. En la 2025-2026 el dato se disparó hasta el 51%. El resultado final, cero puntos sumados, fue el mismo que en las cinco ocasiones anteriores. Es imposible que las sensaciones fueran las mismas. Ni siquiera para el tipo o la tipa más resultadistas de los 27.000 abonados franjiverdes de este curso.

Marc Aguado, que recibe un golpe, y Affengruber tapan a Rashford. / Associated Press

En días como los de este Barça-Elche es necesario hacer una oda a la derrota. Perder con tus armas, con tus ideas, con tu proyecto jamás puede ser ni criticable ni censurable. Perder a la vez que por tu cuerpo recorren sensaciones, las de dominar a uno de los mejores equipos del mundo, no se debe menospreciar. Porque en la vida la valentía acaba teniendo su recompensa, aunque sea a largo plazo, en cuestión de amistad, amor o éxito laboral (en el caso que nos ocupa, deportivo). Porque hay veces que pierdes hoy para poder ganar mañana.