Así fueron los tres momentos que pudieron encumbrar a Rafa Mir en el Barça-Elche

El futbolista más destacado del Elche en el partido contra el Barcelona fue Rafa Mir, autor del único gol de su equipo, que abrió una puerta para la esperanza cerca del descanso al poner el 2-1 en el marcador y que en la segunda parte se topó en dos ocasiones con los palos. Una de ellas hubiera supuesto el 2-2 y la otra el 3-2.

El gol

Tras los dos errores franjiverdes que costaron dos goles a los pupilos de Eder Sarabia, la primera acción brillante de Rafa Mir sucedió en el minuto 41 de partido, al recibir un pase en profundidad de Álvaro Núñez, al que a su vez había encontrado Affengruber tras una salida desde atrás con confianza.

Mir se colocó el balón a su pie derecho, encaró a Araujo, apuntó al palo contrario y colocó el esférico lejos del alcance de Szczesny. Inmejorable definición para su cuarto gol de la temporada en liga.

Gol de Rafa Mir en el vídeo-resumen en 00:46.

El larguero

En el minuto 54, con el Elche dominando a los azulgranas, Rafa Mir tuvo el empate en sus botas. Perfilado a la izquierda recibió la pelota en el interior del área tras una magnífica jugada colectiva de su equipo. Libre de marca y sin dar tiempo a que Koundé llegara a taparle, conecto una parábola en dirección a la escuadra de Szczesny que repelió el larguero.

Ocasión al larguero de Rafa Mir en el vídeo-resumen en 01:33.

El poste

La tercera aparición estelar de Rafa Mir ocurrió en el minuto 67, poco después de que Rashford anotara el 3-1. Con casi media hora por delante, un tanto hubiera dado vida a los franjiverdes y esperanzas de poder empatar en el tramo final.

Sin embargo, Mir se topó con el poste izquierdo de la portería defendida por Szczesny, que llegó a rozar el tiro del murciano, que esta vez apareció por el lado derecho y se aprovechó de un rebote para quedarse ante el polaco, aunque algo escorado.

Ocasión al palo de Rafa Mir en el vídeo-resumen en 02:20.

Tres instantes. Un gol y dos postes. Así fue la tarde de Rafa Mir en Montjuïc, en la que salió reforzado por su actuación individual, pero en la que perfectamente podría haber terminado con una actuación sobresaliente.