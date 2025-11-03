Elche CF
Así fueron los tres momentos que pudieron encumbrar a Rafa Mir en el Barça-Elche
El delantero murciano marcó el 2-1 y se topó en dos ocasiones con los postes en Montjuïc
El futbolista más destacado del Elche en el partido contra el Barcelona fue Rafa Mir, autor del único gol de su equipo, que abrió una puerta para la esperanza cerca del descanso al poner el 2-1 en el marcador y que en la segunda parte se topó en dos ocasiones con los palos. Una de ellas hubiera supuesto el 2-2 y la otra el 3-2.
El gol
Tras los dos errores franjiverdes que costaron dos goles a los pupilos de Eder Sarabia, la primera acción brillante de Rafa Mir sucedió en el minuto 41 de partido, al recibir un pase en profundidad de Álvaro Núñez, al que a su vez había encontrado Affengruber tras una salida desde atrás con confianza.
Mir se colocó el balón a su pie derecho, encaró a Araujo, apuntó al palo contrario y colocó el esférico lejos del alcance de Szczesny. Inmejorable definición para su cuarto gol de la temporada en liga.
Gol de Rafa Mir en el vídeo-resumen en 00:46.
El larguero
En el minuto 54, con el Elche dominando a los azulgranas, Rafa Mir tuvo el empate en sus botas. Perfilado a la izquierda recibió la pelota en el interior del área tras una magnífica jugada colectiva de su equipo. Libre de marca y sin dar tiempo a que Koundé llegara a taparle, conecto una parábola en dirección a la escuadra de Szczesny que repelió el larguero.
Ocasión al larguero de Rafa Mir en el vídeo-resumen en 01:33.
El poste
La tercera aparición estelar de Rafa Mir ocurrió en el minuto 67, poco después de que Rashford anotara el 3-1. Con casi media hora por delante, un tanto hubiera dado vida a los franjiverdes y esperanzas de poder empatar en el tramo final.
Sin embargo, Mir se topó con el poste izquierdo de la portería defendida por Szczesny, que llegó a rozar el tiro del murciano, que esta vez apareció por el lado derecho y se aprovechó de un rebote para quedarse ante el polaco, aunque algo escorado.
Ocasión al palo de Rafa Mir en el vídeo-resumen en 02:20.
Tres instantes. Un gol y dos postes. Así fue la tarde de Rafa Mir en Montjuïc, en la que salió reforzado por su actuación individual, pero en la que perfectamente podría haber terminado con una actuación sobresaliente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- Santiago, con 47 años cotizados, denuncia el recorte de su pensión: 'Nos castigan con una cadena perpetua
- El Ayuntamiento de Alicante inspecciona más locales de Panoramis y apunta a nuevas posibles irregularidades
- Lola Meño, pensionista, denuncia su castigo tras 47 años trabajados: “Me penalizan un 24%”
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- DIRECTO | Antequera CF - Hércules CF: Descanso en El Maulí. Mala primera parte del Hércules a pesar del empate
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El SEPE publica cinco ofertas de trabajo para las que no hace falta experiencia y con un sueldo de hasta 25.000 euros