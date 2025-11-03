Elche CF
La «victoria» del Elche en el campo del Barça que ningún equipo español había conseguido en 8 años
Los franjiverdes, por poco, pero ganaron la posesión de balón a los azulgranas: 51%-49%
El estilo del Elche en los últimos años, primero con Sebastián Beccacece y posteriormente con Eder Sarabia, pone el foco en el protagonismo, la valentía y la posesión del balón como axiomas para desarrollar un juego que llevó al conjunto ilicitano a Primera División y lo tiene situado en mitad de la tabla tras las once primeras jornadas de campeonato.
La visita al Barça suponía un reto para los hombres de Sarabia en cuanto a la capacidad de ser fieles a su idea y de resistir ante otro de los dominadores en el apartado estadístico de la posesión. De hecho, el conjunto dirigido por Hansi Flick es el líder destacado en cuanto a acaparación de pelota, con un 67,6%.
No ocurrió así este domingo en Montjuïc. El Elche, pese a perder el partido por 3-1, consiguió arrebatarle la posesión al Barça, aunque por apenas un par de puntos porcentuales. Finalmente la estadística concluyó que el 51% de la posesión fue para los franjiverdes y el 49% para los azulgranas.
Esta temporada, el único equipo en cualquier competición que había sido capaz de ganarle la posesión hasta la fecha al Barça había sido el PSG, vigente campeón de Europa, que dejó a los culés en un 47%. En su caso, los franceses consiguieron derrotar a domicilio a los catalanes en partido de la liguilla de Champions.
Primera vez con Flick
En la «era Flick» el Elche de Sarabia es el primer equipo español que consigue arrebatar el esférico a la escuadra comandada por el alemán desde el banquillo. En toda la temporada pasada, la primera del teutón en Can Barça, sus futbolistas solo cayeron en este apartado en tres ocasiones, todas ellas en Champions League: Benfica (48%), Bayern Múnich (40%) y Mónaco (44%).
La última vez que el Barça perdió la posesión en un partido de liga española fue el 4 de noviembre de 2023, justo hace dos años, en Anoeta contra la Real Sociedad. En aquel duelo los vascos dejaron en un 49%, como ahora los ilicitanos, a su oponente. Aquel partido también lo ganó el Barça, por la mínima, gracias a una diana de Araujo en el tiempo de descuento.
En el caso de los partidos como locales, los franjiverdes han conseguido romper una racha de más de ocho años sin que ningún equipo español fuera capaz de tener la pelota más que el Barcelona en su feudo. El último en conseguirlo fue Las Palmas, el 1 de octubre de 2017, con Pako Ayestarán como técnico, en la temporada siguiente a la marcha del tándem Quique Setién-Sarabia. Aquel equipo, eso sí, perdió 3-0 aquel duelo... y descendió.
