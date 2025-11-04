Elche CF | Parón FIFA
Affengruber y Austria: El central que más duelos gana de LaLiga sigue sin el premio de la selección
El defensor del Elche, nuevamente en la lista de reservas emitida por el seleccionador Rangnick para el próximo parón FIFA
De nuevo a las puertas. Como ya sucedió hace cerca de un mes, en el último parón de selecciones, David Affengruber vuelve a no entrar en la lista de 24 jugadores del combinado austriaco, con motivo de la ventana FIFA que arranca el próximo lunes. Al defensor central del Elche le toca volver a conformarse con ser parte de la lista de reservas, que podrían ser llamados en caso de lesión o sanción a lo largo de la concentración.
Su gran inicio de temporada como franjiverde y el hecho de ser el defensa central que más balones intercepta (20) de toda la Primera División siguen sin ser motivos suficientes para que Affengruber se estrene en una lista de la selección austriaca absoluta. El técnico de Austria, Ralf Rangnick, ha convocado en la posición del central por delante a David Alaba (pese a que el central del Real Madrid está un partido sancionado), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo) y Leopold Querfeld (Union Berlin).
Todavía sin premio
El baluarte defensivo del Elche junto a Pedro Bigas lleva varias convocatorias como aspirante a hacerse un hueco en la lista autriaca, pero todavía no se le ha presentado la oportunidad. Renovado hasta 2027, en una entrevista reciente con INFORMACIÓN aclaró sobre ir convocado con Austria que "para cualquier futbolista es un sueño jugar para su propio país. Es, por supuesto, uno de mis objetivos, pero yo solo puedo controlar mi juego aquí, mantener mi nivel o mejorarlo cada semana y ayudar al Elche a tener el mayor éxito. Yo espero que el seleccionador me llame, pero no está en mis manos".
Chipre y Bosnia y Hezergovina
El combinado austriaco es líder del grupo del grupo 8 de la clasificación para el Mundial en la fase europea. Se enfrentará a Chipre (15 de noviembre) y a Bosnia y Hezergovina (18 de noviembre), segundo clasificado, dependiendo de sí mismo para entrar directamente en la cita mundialista.
