Elche CF
La curiosa imagen de Sarabia y Flick en la Ciudad Deportiva del Barça
El Elche no pudo regresar el domingo debido a una indisposición del piloto del vuelo y entrenó en el complejo culé el lunes por la mañana, con el técnico alemán como anfitrión
Tras plantar cara pero caer en Montjuic el pasado domingo, el Elche recibió una segunda mala noticia, todavía en la ciudad condal: no podrían regresar a casa esa noche. La indisposición de uno de los pilotos encargados del vuelo chárter hizo que la vuelta a la ciudad de las palmeras se pospusiera del domingo por la noche al lunes por la tarde, sobre las 15:30 horas.
Esto trastocó la hoja de ruta semanal franjiverde... con trasvase a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, complejo de entrenamiento del FC Barcelona. Las facilidades brindadas por el club culé permitió al Elche ejercitarse en sus instalaciones, en una sesión de recuperación tras el partido de alto desgaste físico celebrado en Montjuic.
Durante el entrenamiento en la Ciudad Deportiva, con inicio a las 10:30 horas, el técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, se pasó a saludar a Sarabia y a la expedición franjiverde. Ambos entrenadores mantuvieron una conversación sobre el césped del complejo deportivo azulgrana, como se pudo comprobar en la imagen publicada por el Elche a través de sus canales oficiales.
Intercambio de piropos
En sala de prensa, los mensajes de admiración entre los dos técnicos volaron en ambas direcciones. En la previa al partido, Sarabia dijo sentirse "identificado con Flick en varias cosas, en el hecho de proponer cosas diferentes. Creo que la temporada pasada hizo un gran año pese a que este, de momento, no le estén saliendo del todo las cosas. Además, se ve que es un grandísimo profesional".
Flick también valoró positivamente el trabajo del bilbaíno al frente del Elche. "Me encanta lo que he visto del Elche. Suelen pensar como equipo y siempre buscan la manera de salir jugando. Para nosotros es importante estar bien posicionados, que presionemos como queremos y no les demos el plan de partido", declaró el técnico alemán.
