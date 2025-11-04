El Elche evita responder al cabreo de su afición por los precios del partido contra el Real Madrid

Ni el entrenador del Elche, Eder Sarabia, ni el director general del club, Pedro Schinocca, han hablado durante los últimos días sobre el cabreo de la afición franjiverde, motivado por el precio de las entradas para el Elche-Real Madrid del próximo 23 de noviembre (21 horas). El enfado en el entorno se produjo hace una semana, cuando el club comunicó la decisión de convertir el partido en 'Día del Club' a unos precios, según el sentir de la mayoría de los abonados, "desproporcionados". Al margen del valor de cada entrada, también fue un reclamo generalizado la desaparición de la diferenciación de precios por edades (descuentos a abonados de categoría Juvenil, Infantil y Baby), medida que la entidad siempre había aplicado en anteriores ocasiones.

Siete días después, todavía no se ha producido una argumentación pública que esgrima los motivos del aumento en el precio, que ha incrementado más del 90% respecto al último Elche-Real Madrid, en 2022. Sarabia ha sido preguntado al respecto en dos ocasiones, tras el partido frente a Los Garres en Murcia (el pasado miércoles) y en la previa del Barça-Elche, el viernes. El técnico bilbaíno ya no habló en su momento sobre los precios de la entrada visitante en Montjuic, a 70€ cada localidad. En esta ocasión, fiel a su estilo de habitualmente no entrar a valorar cosas ajenas a lo meramente deportivo, tampoco opinó sobre el enfado de la afición.

"En dos días jugamos contra el Barça. Es un partido tan maravilloso y bonito que, de momento, no le he podido dedicar a esto (el tema de las entradas) ni un segundo. Sí que he visto a dos chicos que estaban en el entrenamiento y me han dicho que iban a comprar las entradas. No tengo mucho criterio ni tampoco muchas ganas de centrarme en eso. Queda tanto que ya habrá tiempo de hablar de eso, pero seguro que si hacemos un gran partido frente al Barça podremos hasta cambiar esa idea del abonado", dijo Sarabia el pasado viernes, que cumplió con su propuesta de "hacer un gran partido" en Montjuic.

Schinocca, en la misma línea

El director general del Elche también habló en la previa del Barça-Elche, en los micrófonos de DAZN. Schinocca, en la misma línea que su entrenador, tampoco quiso entrar a opinar sobre el enfado generalizado en la afición ilicitana. "Hoy es momento de disfrutar este partido. Lo mejor es centrar toda la energía en lo que nos toca hoy. Después también tenemos un difícil partido contra la Real (Sociedad). Ya luego vendrá el Real Madrid. Ahora, a estar confiados en hacer un gran partido", afirmó el dirigente argentino.

Los motivos del club

El argumento que ha llevado a la entidad a incrementar el precio de las entradas para el Elche-Real Madrid es, principalmente, el cuadrar los presupuestos establecidos. En verano, los ingresos por venta de entradas frente al Real Madrid se presupuestaron asumiendo que el club contaría con unos 25.000 abonados. Finalmente, la campaña franjiverde finalizó con 27.000 afiliados, 2.000 más de los que esperaban. Esto reduce considerablemente la capacidad de vender localidades para el Elche-Real Madrid y, con ello, la capacidad de ingresar vía 'ticketing' lo presupuestado inicialmente.

Respecto a la desaparición de la segmentación de los precios por edades y categorías, el club lo justifica con el horario del partido. No se espera que demasiados aficionados pequeños acudan el domingo 23 de noviembre al Martínez Valero. De esta forma, pretenden evitar que adultos se aprovechen de las circunstancias y accedan con abonos de categoría Baby, Infantil y Juvenil, una situación prohibida por el club que se habría producido en no pocas ocasiones a lo largo del pasado.