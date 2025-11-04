El Elche prepara el partido frente a la Real Sociedad sin su pareja de centrales titular

El Elche se ha ejercitado este martes, en el Díez Iborra, con las únicas dos ausencias de los defensas centrales más utilizados por Eder Sarabia: Pedro Bigas y David Affengruber. Según fuentes del club, ambos se han quedado en el gimnasio, recuperándose físicamente tras sí completar la sesión de descarga ayer lunes, en las instalaciones del FC Barcelona.

Al ser el entrenamiento de este martes de carácter "regenerativo", el cuerpo técnico franjiverde habría decidido dar descanso a sus dos centrales titulares, que no han saltado al césped del Díez Iborra. El resto de la plantilla sí se ha ejercitado con aparente normalidad. También Ali Houary y Adam Boayar, pese a que Houary el pasado fin de semana no viajara con la expedición a Barcelona y jugara con el Ilicitano, en Segunda RFEF. Por su parte, Víctor Chust ha completado el entrenamiento con hombrera, todavía con molestias de su golpe en el hombro en el RCDE Stadium, hace diez días.

El estado de Bigas

El capitán del Elche, Pedro Bigas, se retiró del partido en Montjuic, el pasado domingo, con molestias musculares. Fue sustituido en el minuto 70, con visibles problemas físicos en su pierna izquierda. Únicamente quedan dos sesiones más (miércoles y jueves) previas al partido de este viernes, frente a la Real Sociedad, por lo que su evolución en los próximos días marcará si puede entrar en la convocatoria franjiverde.