Horario y dónde ver el Elche-Real Sociedad de la jornada 12 de Primera División

Sigue adelante la Primera División y este fin de semana arranca una nueva jornada en la que el Elche volverá al Martínez Valero para enfrentarse a la Real Sociedad, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán volver a la senda de la victoria tras las dos últimas derrotas cosechadas en la ciudad de Barcelona.

El encuentro entre ilicitanos y vascos se disputa este viernes 7 de noviembre a las 21:00 horas. El Elche se presenta con 14 puntos obtenidos gracias a tres victorias, cinco empates y tres derrotas. Actualmente ocupa la novena plaza de la tabla clasificatoria.

Álvaro Rodríguez choca la mano con Ronald Araujo. / ECF

Por su parte, el conjunto "txuri-urdin" es decimocuarto clasificado con 12 puntos, dos menos que la franja. Los de Manolo González han completado un arranque de liga ilusionante, en el que, junto al Elche, se han convertido en la revelación de Primera División.

El partido podrá verse en directo a través del canal DAZN España. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.