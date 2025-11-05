Bigas sigue al margen y apunta a baja para el Elche-Real Sociedad

Pedro Bigas, capitán del Elche y uno de los centrales titulares de Eder Sarabia, no se ha entrenado este miércoles con el grupo, en la penúltima sesión preparatoria de esta semana que trae, en clave franjiverde, partido adelantado al viernes, en casa contra la Real Sociedad. Salvo sorpresa este jueves, el balear será baja en el duelo contra los vascos.

Bigas se ha ejercitado al margen de sus compañeros debido a las molestias musculares que le hicieron pedir el cambio el domingo en Montjuïc en la segunda parte y que le han impedido ejercitarse durante estos días. La baja del mallorquín sería especialmente sensible, ya que estaba rindiendo a un gran nivel y es un referente del equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Hasta el momento, Pedro Bigas ha disputado 10 de los 11 partidos de liga de la 2025-2026, todos como titular. Únicamente se quedó sin jugar en la sexta jornada, contra Osasuna en Pamplona, día de rotaciones en el que vio el partido entero desde el banquillo. El central está entre los mejores de Primera División en la estadística de interceptaciones, que lidera su compañero Affengruber, y es vital tanto por el temple que aporta como por sus buenas decisiones al ir al corte.

Affengruber y Pedrosa, OK

Tras descansar este martes, el propio Affengruber se ha ejercitado sin aparentes problemas en la sesión del miércoles junto al resto de sus compañeros, por lo que la zaga franjiverde, sin Bigas, quedaría pendiente de que el hombro de Víctor Chust no sufra ningún percance para que Sarabia pueda escoger los dos (o tres) centrales titulares de este viernes.

Yago de Santiago se ejercita junto a David Affengruber. / Áxel Álvarez

El que aparentemente está recuperado de las molestias, más por fatiga, con las que concluyó el partido contra el Barça es Pedrosa. Por lo tanto, salvo contratiempo de última hora en el entrenamiento de este jueves, Sarabia únicamente debería tener la baja de Pedro Bigas para recibir a la Real Sociedad, con dos semanas después debido al parón FIFA para que el capitán pueda recuperarse plenamente de cara el compromiso, también en el Martínez Valero, contra el Real Madrid.