El debate del Elche: ¿Tienen motivos los franjiverdes para preocuparse tras cuatro jornadas sin ganar?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos Opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

La pregunta que lanzamos esta semana tiene que ver con mala racha de resultados que atraviesa actualmente el Elche, tras haber sumado únicamente un punto de los últimos 12 en juego. ¿Tienen motivos los franjiverdes para preocuparse tras cuatro jornadas sin ganar?

La preocupación como motor, por David Marín

Puede sonar a locura, con el equipo noveno en la tabla, a cinco puntos del descenso y con una dinámica positiva... pese a los malos resultados recientes y ese punto de doce sumado en las cuatro últimas jornadas, pero el Elche sí debe preocuparse. En los equipos modestos, los que no van sobrados, los que no ganan sin saber cómo ni acumulan prebendas arbitrales a lo largo del curso, la preocupación es el motor que les mantiene alerta, que les hace mejorar, que les recuerda la realidad de que, pese a hacer las cosas bien, la tabla te aprieta, el calendario se complica y ganar nunca es sencillo.

Esa preocupación, evidentemente bien entendida, no tiene por qué maniatar al equipo ni presentar una sola duda al estilo escogido por Eder Sarabia y bien ejecutado, en la mayoría de las ocasiones, por sus futbolistas. Les va a hacer ser mejores. Cuando pierdan tres partidos y cuando ganen dos consecutivos. Solo a través del análisis de lo que puedes mejorar este equipo podrá permanecer en esa zona de aguas tranquilas en las que lleva navegando desde el mes de agosto. La preocupación del Elche no debe ser la del Oviedo, el Valencia, el Girona o el Mallorca. Debe ser la de un equipo que aspire a mejorar, cuando hace las cosas mal, como ante el Espanyol, y cuando las hace bien, como ante el Barça.

Los jugadores del Elche celebran un gol en el Martínez Valero / Pablo Miranzo/EFE

La costumbre de perder, por Pedro Rojas

Todos sueñan con triunfos, con grandes epopeyas, con gloria y oropel... Pero lo natural es perder, sobre todo cuando tu presupuesto es el más bajo de todos los compañeros que viajan contigo. Preocuparse ahora por no ganar carece de fundamento sostenible dado que el Elche deja de sumar de tres respetando un ideario de juego valiente, que sabe adaptarse a las necesidades. Nadie pasa por encima del equipo de Eder Sarabia a pesar de los muchos riesgos que asume.

No existe una razón real para alarmarse. Lo que sí hay que hacer es comprender que la lógica es tozuda, que lograr la salvación es tu Copa de Europa y que ningún título realmente valioso se consigue sin sufrir, sin pasar penurias cuando eres un recién llegado a la autoproclamada Liga de las Estrellas, cada año menos brillante. El inicio de curso del conjunto franjiverde es bastante meritorio porque da la sensación de bloque, de equipo serio, de conjunto que entiende y ejecuta los conceptos de su técnico, que no es un cualquiera, es el señor que le ha ganado la posesión al Barça, que puede sonar anecdótico, pero no lo es. Al revés, es la confirmación de que la declaración de intenciones de este Elche de autor no es postureo sino un argumento sustancial. Tocará perder más, claro, pero para aceptarlo como un drama hay que acompañarlo de muchas más miserias.