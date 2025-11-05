La década en rojo del Elche contra la Real Sociedad

La historia entre Elche y Real Sociedad vivirá este viernes su duelo oficial número 48. Entre ellos está, posiblemente, la cita más exitosa en la centenaria historia franjiverde, aquella semifinal de Copa de 1969 que se decidió con un partido de desempate en el Bernabéu, decantada a favor del bando ilicitano, que luego caería en la gran final contra el Athletic.

Aquel triple enfrentamiento empezó con un contundente 3-0 en Altabix, con doblete de Casco y un tanto de Curro. Pese a la ventaja obtenida, el Elche claudicó en la vuelta por 4-1, con diez minutos finales que se le hicieron muy cuesta arriba al equipo entonces dirigido por Roque Máspoli, que encajó dos dianas en ese tiempo. En Madrid, los franjiverdes no se amilanaron y sacaron el billete para el partido más importante de su historia: 2-0 gracias a Casco y Asensi.

Asensi, durante un partido contra la Real Sociedad de 1969 / Perfecto Arjones

Sin embargo, la racha más reciente contra el conjunto donostiarra es tremendamente negativa para el Elche, repleta de números en rojo. Los franjiverdes han perdido sus seis últimos partidos contra la Real, todos desde el 20 de abril de 2015, cuando los ilicitanos se impusieron con un solitario gol del brasileño Jonathas, que luego ficharía precisamente por la escuadra vasca tras el descenso administrativo de aquel mismo verano.

A partir de entonces, colección de decepciones. En el lustro que el Elche tardó en regresar a la máxima categoría, los dos clubes no coincidieron en ninguna competición. A partir de 2020, todo derrotas, tanto a la vera del Mediterráneo como del Cantábrico. La racha negativa franjiverde dio comienzo en la 2020-2021: 0-3 y 2-0. En la 2020-2021 hubo más igualdad, pero dos derrotas igualmente: 1-0 (tanto de Oyarzabal en el tramo final del encuentro) y 1-2, con los realistas remontando la tempranera diana de Guido Carrillo. Por último, en la nefasta 2021-2022 el Elche también cayó dos veces ante la Real Sociedad: 0-1 y 2-0.

Jonathas celebra el gol del último triunfo del Elche ante la Real Sociedad, en 2014 / EFE

Esta racha de derrotas consecutivas es la segunda peor que tiene abierta el Elche contra un rival, solo superada, cosas del destino, por la que no pudo romper hace unos días contra el Barcelona, que con la derrota en Montjuïc por 3-1 del pasado domingo se elevó a 11 derrotas seguidas (9 en liga y dos en Copa) desde aquel empate de mayo de 2014 sin goles en el Martínez Valero.

Dominio franjiverde en los 60

Ahora se espera que pueda mejorar la relación, ante un rival que, en global, en sus visitas a la ciudad de las palmeras, el Elche presenta unos registros de 10 victorias, 6 empates y 7 derrotas. De hecho, en la época dorada del club ilciitano (años 60), no sufrió ninguna derrota en Altabix ante la Real.

Aquellas visitas empezaron en enero de 1960, con un triunfo local por 3-2 que abrió César a los cinco minutos y certificaron, en unos segundos de locura, Roche y Cayetano Ré, con dianas consecutivas en los minutos 80 y 81. Entre aquella colección de exhibiciones ilicitanas destacan el 4-2 de 1961, con doblete de Ré; el 5-0 de 1968 con un triplete de Casco o el 4-2 de 1969.

Vavá celebra uno de los cuatro goles del Elche a la Real en el partido de octubre de 1969 / Perfecto Arjones

Este encuentro puso fin a una década en la que las siete victorias de la Real Sociedad en partido oficial a Altabix se saldaron con seis triunfos que se quedaron en casa y un único empate. Una era muy diferente a la actual, pero a la que quiere regresar este viernes el conjunto dirigido por Eder Sarabia.