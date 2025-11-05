Rafa Mir... ¿del Elche a la selección?

Este viernes está previsto que el seleccionador español, Luis de la Fuente, ofrezca la lista de convocados para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial 2026, en los que el combinado nacional se enfrentará a Georgia, a domicilio, y a Turquía, en casa. Una cita que podría ser histórica en clave franjiverde.

Según ha informado «Zona Mixta» a través de la red social X, el delantero del Elche Rafa Mir, cedido por el Sevilla (con opción de compra), ha sido incluido en la prelista del seleccionador, conformada por un grupo de en torno a 40 futbolistas que suelen ser avisados en los días previos a la convocatoria definitiva.

La llamada a Rafa Mir premiaría el buen inicio de temporada tanto del futbolista a nivel individual como del Elche a nivel grupal. Mir ha disputado hasta la fecha 11 partidos de liga, nueve de ellos como titular, en los que acumula 771 minutos y ha marcado 4 goles, el último de ellos el fin de semana pasado contra el Barcelona, en un día en el que se topó en dos ocasiones con los postes, impidiendo una actuación más destacada.

De la Fuente conoce perfectamente a Rafa Mir de las categorías inferiores de la selección española. El actual seleccionador absoluto era el máximo responsable de la sub-21 y de la olímpica durante el ciclo en el que el murciano compitió en estos dos escalones federativos. Con la sub-21, Mir jugó 10 partidos y marcó 5 goles y con la olímpica, en los Juegos de Tokio, participó en 7 encuentros, viendo puerta en 3 ocasiones y colgándose la medalla de plata en el país nipón.

Homenaje a la plata olímpica de la selección de 2021, con De la Fuente en el centro y Rafa Mir en primera fila a la izquierda, con gafas de sol en el cuello de la camisa / Oscar J. Barroso

Pese a estos buenos números en etapa formativa, Rafa Mir todavía no ha debutado con la selección absoluta a sus 28 años. No tendrá fácil dar el salto de la prelista a la lista definitiva, de 23 futbolistas, que dará De la Fuente este viernes, ya que pese a no haber ninguna estrella consagrada en la actual delantera española, aparte de Lamine Yamal, hay jugadores que parecen bastante asentados en los planes de De la Fuente, casos de Oyarzabal, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams o Dani Olmo. El estado físico de alguno de ellos podría ser decisivo para abrir las puertas al murciano.

Situación legal

En el caso de que Rafa Mir, que este miércoles ha eludido comentar su posible convocatoria con la selección antes de empezar a entrenar con el Elche, fuese convocado por De la Fuente, su equipo de abogados y los representantes legales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) deberían solventar dos de las medidas que el futbolista tiene impuestas debido a su procesamiento por presunta agresión sexual, que está pendiente de fecha de juicio: la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

Para realizar un viaje corto a Georgia, según la información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, no es necesario pasaporte, aunque sí recomendable (valdría con el DNI), pero Mir tiene también la prohibición de abandonar suelo español, por lo que necesitaría un permiso especial para completar este hipotético viaje. En principio no debería haber problemas para ello, ya que el año pasado, con estas mismas medidas en vigor, lo recibió para viajar a México a disputar un partido amistoso con el Valencia.

Rafa Mir, durante el duelo ante el Barcelona. / Paco Largo/EFE

Situación legal aparte, la posible convocatoria de Rafa Mir será analizada con detalle por el seleccionador absoluto, debido al ruido exterior que se puede generar en torno a ella. Hay que recordar que el futbolista, cuyo club actual defiende su presunción de inocencia, ha recibido insultos en varios campos desde que fuera detenido en septiembre de 2024 por los cargos de los que se le acusa. Además, el partido en casa de España es en Sevilla (La Cartuja) donde a la mitad de la ciudad futbolera no le sentó nada bien la celebración de su golazo de falta en el Ramón Sánchez-Pizjuán hace unas semanas, en el partido de liga entre Sevilla y Elche que terminó en empate (2-2).

En caso de que Rafa Mir sea convocado este viernes por la selección absoluta para los partidos del 15 y del 18 de noviembre antes mencionados (Georgia y Turquía), el Elche volvería a tener un internacional español 55 años después. El último en jugar con la Roja militando como franjiverde fue Juan Manuel Asensi, el 22 de abril de 1970, en un amistoso contra Suiza. En la ventana del pasado mes de septiembre, Rodrigo Mendoza llegó a entrenar bajo las órdenes de De la Fuente mientras estaba convocado con la sub-21, pero no llegó a ser incluido en el grupo de la absoluta.