Yago de Santiago, futbolista del Elche: "Me veo mejor en Primera que en Segunda"

Tras mas de nueve meses de lesión, Yago de Santiago reapareció ante Los Garres en Copa y frente al Barça en liga. Sobre ello, el gallego no ha podido ocultar su felicidad. "Estoy muy feliz poder jugar en Primera División después nueve meses. Que sea en Primera División es un sueño y poder hacerlo ante el Barça lo hace mas especial. Sentirse otra vez futbolista es un privilegio, estoy disfrutando mucho", comentaba el extremo.

"Quiero dar las gracias a todas las personas involucradas en la rehabilitación. Dentro del club, las personas de arriba me han dado mucha confianza, sobre todo al principio, que era cuando más dudas tenía. El míster también se ha preocupado muchísimo, lo valoro mucho. La vuelta es gracias a los fisios, tanto yo como mi familia estamos muy agradecidos", opinaba Yago de Santiago.

Yago de Santiago se ejercita junto a David Affengruber. / Áxel Álvarez

Sobre la afición, el gallego ha comentado que los mensajes de ánimo le han ayudado mucho en el proceso de recuperación. "El día del ascenso sentí muchísimo agradecimiento, me hicieron sentir muy bien. En los días muertos en casa la afición me animaba mucho y los mensajes que me llegaban eran increíbles".

A principios de octubre entró en su primera convocatoria, pero su primera aparición sobre el verde tuvo que esperar. "A principios de octubre tenía un plan en mi cabeza, era muy importante para mí estar metido en dinámica cuando volviese a jugar. Hay veces que tienes que escuchar a la rodilla y en ese momento decidimos que era mejor calmar la situación para descansar y volver más fuerte. Siendo una lesión tan larga me siento muy bien, hay que ir cogiendo ritmo, es una división nueva y tengo que ir con calma", señalaba el futbolista del Elche.

La cabeza

"La cabeza lo es todo. Una rotura de cruzado es una lesión más mental que física, hay que tener la cabeza fría y un objetivo claro. Hay muchos altibajos, pero estoy muy agradecido a la gente que me ha acompañado", añadía.

Sobre volver a pisar el césped más de nueve meses después, Yago lo ha definido como una "sensación tremenda". "Ya no solo jugar, sino ponerme las espinilleras fue una sensación única. Jugar en Copa después de tanto tiempo fue ilusionante".

"El objetivo es el mismo que antes de lesionarme, ayudar al equipo siempre. Voy con calma, pero dentro de mis posibilidades quiero estar al 100%. Con esta situación no me pongo objetivos de asistencias o goles, quiero disfrutar de poder estar con el equipo y ayudar en lo que pueda"

"El viernes es una gran oportunidad para demostrar lo fuertes que somos en casa" Yago de Santiago — Jugador del Elche

El extremo gallego ha sido tajante sobre su nivel en Primera División. "Me veo mejor en Primera que en Segunda". Además, ha añadido que, pese a ser una liga muy competitiva, cree que puede marcar diferencias. El volver de una lesión tan larga trae consigo ser muy calmado, pero su cabeza está en ayudar al equipo y marcar diferencias.

"Sabemos donde estamos y que los equipos son muy buenos. Empezamos muy bien, pero siempre hemos sido conscientes de que podía llegar una etapa en la que se perdiesen los partidos. Vamos a ir a por todas y a intentar ganar. El tiempo que tarde a estar al 100% no lo se, la rodilla se tiene que adaptar a las cargas. Cuanta más competencia haya, mejor. Al final es bueno tener tanta gente de buen nivel, eso sube el techo del equipo", apuntillaba.

Por último, sobre la afición ha comentado lo siguiente. "Siempre ha estado de nuestro lado, es muy importante para nosotros su apoyo. No han llegado las victorias en los últimos partidos, pero el juego ha sido bueno. Si seguimos así, las victorias van a llegar. El viernes es una gran oportunidad para demostrar lo fuertes que somos en casa".