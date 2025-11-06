Alineaciones Elche-Real Sociedad: posibles onces, lesionados y sancionados

El Elche y la Real Sociedad se medirán este viernes a las 21:00 horas en el Martínez Valero, en un duelo correspondiente a la 12ª jornada de la Primera División. Conoce los posibles onces de Eder Sarabia y Sergio Francisco, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.

Elche

Últimamente, la enfermería del conjunto franjiverde parece estar despejándose poco a poco. Para medirse al conjunto vasco, Eder Sarabia contará con todos sus futbolistas a excepción de Pedro Bigas, que es duda por unas molestias en los isquiotibiales desde el último duelo en Montjuic. "Hoy será el último entrenamiento y terminaremos de tomar el resto de decisiones", comentaba el técnico respecto al capitán en la rueda de prensa de este viernes.

Algunos nombres franjiverdes que arrastraban molestias en las últimas semanas como Héctor Fort, Grady Diangana, John Chetauya o Bambo Diaby estarán completamente disponibles para defender la franja ante la Real Sociedad en el Martínez Valero.

Real Sociedad

Por lo que respecta al conjunto vasco, la enfermería está jugando una mala pasada en este arranque liguero. Son cinco las bajas confirmadas con las que Sergio Francisco deberá mediar si quiere sacar algo positivo del feudo ilicitano. Una de las principales ausencias será la de Ander Barrenetxea, tras arrastrar unas molestias en el tobillo desde el último duelo ante el Athletic Club. Óskarsson será otro que se perderá la cita, en este caso por una lesión en el recto anterior que le tiene apartado de los terrenos de juego desde finales de agosto.

Yangel Herrera tampoco podrá estar disponible debido a una lesión en el sóleo y estará en el dique secohasta mediados de noviembre. También por una lesión en el sóleo, Jon Karrikaburu se perderá el encuentro, así como Iñaki Rupérez, quien sufre unas molestias en el menisco desde hace unos dos meses y medio.

Posible once del Elche

Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Affengruber, Víctor Chust, Pedrosa; Aguado, Febas, Mendoza; Germán Valera, Rafa Mir y André Silva

Posible once de la Real Sociedad

Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Brais Méndez, Carlos Soler; Kubo, Guedes y Oyarzabal.