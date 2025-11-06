Sarabia: "¿Mala dinámica? Creo que este Elche está en un gran momento"

Sin preocupación pese al uno de doce que acumula el Elche en los últimos cuatro partidos. Al técnico franjiverde, Eder Sarabia, le pesa más el momento futbolístico que atraviesa el equipo que los resultados cosechados en las últimas semanas. "No nos van a hacer daño. Es verdad que ahora estamos sacando menos puntos, pero el equipo está en una muy buena línea. Estoy convencido de que estamos preparados para hacer otro gran partido. Hemos ganado y el equipo no ha estado todo lo bien que quería, pero también hemos perdido haciendo partidazos. Debemos de estar al margen de la clasificación y del resultado para que el proceso siga su cauce y cada día ser un equipo mejor", declaró Sarabia, con su habitual convencimiento, en la previa del Elche-Real Sociedad de este viernes.

"Todos los mensajes de la afición, tras el otro día (el partido en Barcelona), fueron de orgullo. De sentirse identificados con lo que hizo el equipo. De estar contentos con lo que hicimos", añadió al ser cuestionado sobre las dudas que podrían surgir en el entorno. "Los máximos responsables siempre somos los entrenadores. Después del análisis, normalmente vayamos encontrando las respuestas con el paso de los días. El rival siempre nos va a exigir. Ahora, frente a la Real, hay que volver a correr y ser valientes como el otro día. El jugador debe saber que no vale dar una semana un 10 y a la siguiente un 6", completó su diagnóstico sobre el momento que atraviesa el Elche.

Acerca de la Real Sociedad, que llega al Martínez Valero en línea ascendente tras sumar dos victorias consecutivas, el bilbaíno valoró al equipo de Sergio Francisco como un bloque "tremendamente agresivo, que aprieta y defiende bien y tiene muchos recursos individuales. Estas dos últimas victorias en casa seguramente le han reforzado. Va a ser un rival muy exigente, pero sentimos que podemos imponernos y que haremos un gran partido".

Pedro Bigas of Elche CF competes for the ball with Ilaix Moriba of RC Celta de Vigo during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and RC Celta de Vigo at Estadio Manuel Martinez Valero on September 28, 2025 in Elche, Alicante, Spain. AFP7 28/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pese a las molestias en los isquiotibiales que arrastra Pedro Bigas desde el partido en Montjuic, Sarabia no le descarta para la cita. "Hoy será el último entrenamiento y terminaremos de tomar el resto de decisiones", dijo. En caso de terminar cayéndose de la convocatoria, el capitán será la única baja para el partido, por lo que el entrenador franjiverde debería de hacer otros dos descartes para la convocatoria.

Pese a las molestias de Bigas, el Elche apenas está sufriendo lesiones musculares de larga duración en este inicio de temporada. "Soy un entrenador que escucho bastante al área médica. No les suelo forzar por forzar. Si llegamos a un punto en el que los partidos son muy determinantes y entendemos que un jugador es indispensable, puede que le podamos forzar. Pero entiendo que las plantillas están para eso. Creo que manejamos las situaciones con total naturalidad y reforzando al que le toca entrar", aclaró al respecto.

Rafa Mir, Ali Houary y el Ilicitano

Rafa Mir y la prelista de la selección: "No me fío de todo lo que leo, pero si me lo dices tú será así. Estoy muy contento por él. Al margen de los cuatro goles que lleva, podría llevar dos o tres más con un pelín más de acierto. El otro día hizo un gran partido en todos los sentidos. Me dijo: "Seguramente haya sido uno de los días de mi vida en los que más he corrido". Estoy contento por él, pero también por otros muchos que están haciendo un gran inicio de temporada".

Rafa Mir celebra su gol contra el Barcelona / Paco Largo/LOF

Sobre el Ilicitano, en descenso a Segunda RFEF: "Veo que algunos os estáis poniendo un poco nerviosos con el Ilicitano. Quiero dejar muy claro que su función no es estar en Primera RFEF, ni ascender ni ganar. Su función es sacar la mayor cantidad de jugadores posibles del primer equipo. Agradezco el trabajo de Carlos Cuéllar y todos los trabajadores. No es lo importante en la categoría que esté, tienen que hacer el mejor trabajo posible para ayudarnos a sacar futbolistas preparados"

Ali Houary y su poca participación: "No es una situación fácil. He hablado con él. Es una situación concreta. El que viene con nosotros y luego vuelve con el filial debe de demostrar que es el mejor. Pensábamos que lo mejor para él en vez de quedarse sin jugar era competir con el Ilicitano. Ali tiene esa posibilidad de estar en los dos sitios. Queremos cuidarle para que en un futuro sea un jugador importante del primer equipo"