Sergio Francisco: "El Elche tiene un entrenador como Eder Sarabia que hace a sus equipos diferentes"

El técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco, ha indicado este jueves que espera ganar en Elche, en un duelo de "mucha exigencia", para "romper la mala racha" a domicilio que arrastra el equipo desde hace siete meses. El técnico ha ensalzado el gran inicio de campaña del club franjiverde: "Tienen a un entrenador como Eder Sarabia que hace que sus equipos sean diferentes. Nos vamos a encontrar un equipo que va a querer el balón, que maneja distintas estructuras y que será de máxima exigencia. Va a ser muy difícil porque están en un gran momento pese a no sumar en las últimas semanas".

La Real viene de enlazar tres triunfos consecutivos y ganar el derbi vasco en el descuento, y la semana ha transcurrido "con actitud positiva" y con "una energía diferente", tal y como ha señalado Sergio Francisco en rueda de prensa este jueves. Del técnico vizcaíno, con el que coincidió en su etapa como futbolista, Francisco ha comentado que "era un muy buen jugador, pero es un técnico diferente que tiene muy claro lo que quiere". Los guipuzcoanos llegan a Elche tras tres victorias consecutivas (una de ellas en Copa) y en el mejor momento de la temporada, aunque el entrenador realista ha asegurado que el equipo entrena "igual" independientemente de la dinámica.

"Tengo la sensación de que el equipo hizo 'click' en Vigo (1-1). Me parece que fue el punto de inflexión", ha señalado Sergio. Para el choque del viernes, Sergio Francisco ha facilitado una convocatoria de 24 futbolistas en la que no figura Barrenetxea, sin lesión pero con molestias desde el derbi. Sobre el extremo donostiarra, ha señalado que tiene "mucho mejor el golpe", pero no es "cuestión de arriesgar".

En lugar del donostiarra entra en la convocatoria el navarro y canterano Marchal. "Nos quedaba un hueco en la convocatoria, y por eso lo he elegido", ha explicado. "Viene jugando muy bien y nos puede aportar más recursos por fuera", ha detallado. El que sí ha llegado a tiempo ha sido Arsen Zkharyan, que sufrió una sobrecarga en el derbi y que este jueves ha completado su primer entrenamiento junto al resto de la plantilla. "Hemos tenido mucho cuidado con él, y nos ha dicho que está bien", ha asegurado Sergio.

Todo hace indicar que será Kubo el recambio de Barrene en el once, desplazando a la izquierda a Guedes. Precisamente, el técnico txuri urdin ha indicado que el luso "está cada vez mejor" y puede jugar "en los tres puestos de arriba". La Real es el equipo de LaLiga EA Sports que más faltas comete, algo que al entrenador no le desagrada. "No creo que vayamos a terminar la temporada siendo el equipo que más faltas hace, pero me gusta ese punto de intensidad", ha admitido.