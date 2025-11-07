El 1x1 franjiverde del Elche-Real Sociedad: solo Oyarzabal empaña la exhibición de Dituro

Pese a un inconmensurable Matías Dituro, el Elche ha dejado ir dos puntos en el tramo final frente a la Real Sociedad. Un penalti cometido por Affengruber tras pérdida de Febas ha sido convertido por el especialista Oyarzabal, en el minuto 89, en la única forma que ha encontrado el conjunto txurri-urdin de derribar el muro del argentino. El gol franjiverde lo anotó Álvaro Rodríguez, que se estrena como goleador con una gran definición al palo corto, directo a la escuadra. Consulta las notas de los 16 jugadores del Elche en el partido.

9,5 Matías Dituro, Portero El mejor Colosal. Gigante. Salvó al Elche por partida triple. Primero, en una gran parada a Kubo. Al filo del descanso, sacó una mano antológica a Oyarzabal, con el 0-0 todavía en el mercador. Completó su exhibición con una tercera intervención de mérito a Aramburu. Como de costumbre, también fue vital con balón.

7 Álvaro Núñez, Defensa Redimido Partido de contrastes el suyo. Cometió dos errores graves con balón en la primera parte, al intentar una ruleta entre dos atacantes y más tarde un pase fácil a Affengruber que pudo costar el gol rival. Eso sí, puso un gran centro al segundo palo en el gol de Álvaro Rodríguez.

7 Víctor Chust García, Defensa Preciso Midió francamente bien a Oyarzabal, tanto al espacio como en distancias cortas. Cumplió con creces en ausencia de Bigas.

6 David Affengruber, Defensa Mala decisión Salvo en dos pases mal medidos, gran partido el suyo. Es cierto que la acción del penalti le pilla desprevenido y algo mal posicionado... pero cae en la trampa de Sadiq y va abajo tarde y mal. Error impropio de él, pero comparte responsabilidad en la acción con Febas.

6 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Mal atrás Mientras el físico se lo permitió, Kubo encontró por el costado de Pedrosa una autopista por la que amedrentar a la zaga franjiverde. Sí aportó en ataque, pero su bagaje defensivo fue pobre.

7,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Pulpo Su incidencia en la organización del juego volvió a ser tremenda, pero sumó un trabajo destacado sin balón. Gran partido del zaragozano, que sigue siendo fijo en la medular franjiverde.

6 Aleix Febas, Centrocampista Causante Hizo un partido correcto, pero es responsable directo del empate. Se durmió con un balón sin peligro, terminó perdiéndolo y reclamó falta sin éxito. Inmediatamente después, Affengruber, que le pilló la acción de impreviso, cometió penalti.

6,5 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Comedido Con mayor presencia en la base de la jugada que de costumbre. Distribuyó y organizó el juego y estuvo mucho más activo en la primera parte, donde estuvo cerca de hacer gol en un disparo desde la frontal. En la segunda parte tuvo un par de errores con balón impropios de él.

7 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Incisivo Superó a Sergio Gómez en numerosas ocasiones y sirvió dos grandes balones a Mendoza, cuyo golpeo se marchó rozando el palo, y a Rafa Mir, que midió mal en el remate.

6 Rafa Mir, Fallón El '10' volvió a partir desde el costado izquierdo y generó un par de disparos lejanos fruto de su autosificiencia. Falló al definir en un balón franco dentro del área, a pase de Josan.

8 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Goleador Y en la jornada 12, Álvaro Rodríguez regresó a la titularidad... y se estrenó con la franja. Buen partido en líneas generales de 'El Toro', combativo y bregando con la defensa rival. La definición del gol, de muchos kilates.

6,5 Germán Valera, Centrocampista Bien Entró en el minuto 75 y dejó buenas acciones individuales, pero le faltó algo de acierto en las decisiones.

5,5 Héctor Fort, Defensa Sin incidencia No aportó excesivamente en la pelea defensiva, pero tampoco asumió galones a la hora de generar con balón. Desconectado. Entró mal al partido.

S.C. Léo Petrót, Defensa Sin calificar

S.C. John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Sin calificar