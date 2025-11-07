Un empate que sabe a poco

Necesitaba la victoria el Elche en casa como agua de mayo antes del parón de selecciones y tras 3 derrotas consecutivas. Los de Sarabia volvían a salir con línea de 4 en defensa y varias novedades: Dituro, Álvaro Núñez, Affengruber, Chust, Pedrosa, Josan (C), Marc Aguado, Febas, Rodrigo Mendoza, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

El Elche ha sido protagonista en la primera mitad, aunque el partido ha sido un duelo de ida y vuelta constante. Ambos equipos han gozado de oportunidades para adelantarse en el marcador, pero las buenas actuaciones de Remiro y Dituro han mantenido el empate en el marcador. La más clara la han tenido los “txuriurdines” con un mano a mano de Oyarzabal que ha sacado Dituro abajo.

En la segunda parte el partido se ha calmado y el Elche se ha hecho con el control total de la posesión. Tras varios minutos insistiendo, un centro por la derecha de Álvaro Núñez ha caído en las botas de Álvaro Rodríguez, y el delantero no ha perdonado para adelantar a los ilicitanos en el marcador. Desde ahí, el Elche no se ha metido atrás y ha seguido acercándose a la portería rival. Todo esto sumado a la gran actuación de un Dituro que ha aparecido cuando los visitantes tenían una ocasión de peligro. Sin embargo, una aislada jugada de la Real Sociedad en la segunda parte ha acabado con un penalti de Affengruber sobre Oyarzabal que ha convertido el delantero para poner el empate

El Elche suma así un punto que sabe a poco tras un partido que ha tenido en las manos y se le ha escapado por un error defensivo absurdo. Ahora llega un parón de selecciones que no le sentó del todo bien la última vez.