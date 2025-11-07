El centrocampista del Elche Rodrigo Mendoza repite convocatoria con 'La Rojita'

El centrocampista del Elche, Rodrigo Mendoza, ha vuelto a recibir la llamada de la selección española sub-21, de cara a la ventana FIFA que arrancará con el cambio de semana. El seleccionador de 'La Rojita', David Gordo, ha vuelto a convocar al '30' franjiverde tras ya hacerlo en el primer parón de la temporada, a principios de septiembre.

La concentración iniciará el próximo lunes. Mendoza viajará hasta la capital para reunirse junto a sus compañeros, desde donde viajará toda la expedición a Santiago de Compostela en avión. Desde ahí viajarán por carretera a Lugo, donde el propio lunes por la tarde 'La Rojita' iniciará los entrenamientos grupales.

La lista completa de los convocados por David Gordo. / RFEF

Tras completar tres entrenamientos, el jueves 13 de noviembre (20:45 horas) la sub-21 disputará la jornada 4 de la fase clasificatoria para el Europeo de 2027 frente a San Marino, en el estadio Anxo Carro de Lugo. El viernes, tras el partido, la expedición regrerá a la Ciudad Deportiva de Las Rozas. En las instalaciones de la selección se ejercitarán el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, antes de viajar el lunes 17 a Rumanía.

El equipo de David Gordo entrenará el propio lunes 17 por la tarde en el estadio Municipal de Sibiu, donde el martes 18, a partir de las 18 horas, se enfrentará al combinado rumano.

Líderes en solitario

La selección española sub-21 lidera con puño de hierro el grupo A del clasificatorio para el Europeo de 2027, que tendrá sede en Albania y Serbia. Con pleno de puntos en las primeras tres jornadas, durante el próximo parón se medirán al peor equipo del grupo, San Marino, que no ha sumado un solo puntos y ha encajado 16 goles en tres jornadas, y al gran aspirante a competir por el primer puesto, Rumanía. El combinado rumano cosecha siete puntos e iniciará el parón como segundo clasificado, posición que da acceso a la repesca.

El Real Madrid en el horizonte

Dado que la concentración de 'La Rojita' finalizará el martes 18 de madrugada, se espera que, como tarde, el jueves 20 Mendoza esté de regreso en Elche junto a sus compañeros. De esta forma, el canterano podría completar hasta tres sesiones previas con el grupo, bajo las órdenes de Eder Sarabia, antes de recibir al Real Madrid el domingo 23 de noviembre (21 horas), en el Martínez Valero.

El atento seguimiento de Luis de la Fuente

El seleccionador de la absoluta, Luis de la Fuente, también sigue el progreso de Rodrigo Mendoza con lupa. De hecho, el pasado 1 de septiembre le subió a entrenar con la absoluta en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en una sesión donde compartió verde con los campeones de Europa.

Mendoza corre junto a Pedri durante un entrenamiento de la selección. / RFEF

El técnico de la sub-21, David Gordo, ya se deshizo en elogios hacia él entonces, cuando le llamó por primera vez con la sub-21: "Está a un nivel altísimo, es una de las revelaciones. Ya le conocíamos, pero es que nos ha obligado a traerle. Tenemos los futbolistas más talentosos del mundo, ojalá se apueste por más jugadores así".