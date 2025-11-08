Elche-Real Sociedad | El Toro cornea por primera vez y el torero no remata la faena

Uno mereció el indulto. El otro salió de la plaza sin cortar oreja ni rabo, pese a que tuvo opción de lucirse. La delantera titular del Elche ante la Real Sociedad estuvo formada, curiosamente, por el Toro y el «torero». A Álvaro Rodríguez le viene su mote desde su etapa de canterano en el Real Madrid, por el pundonor que demuestra sobre el césped. Rafa Mir lo ha acuñado por la famosa canción de Chayanne de principios de siglo, capote en mano en alguna celebración franjiverde de este curso.

Eder Sarabia escogió a estos dos delanteros como método de hacer daño de la mejor manera posible a la Real, acompañados en el extremo derecho por Josan, que debía ser el encargado de desbordar y sacar centros. Con Mir escorado a la izquierda, el crevillentino no lució en esta suerte excesivas veces, aunque dejó dos balones de alto valor gol a dos de sus compañeros murcianos, el propio Mir y Rodrigo Mendoza.

Álvaro Rodríguez fue de lo más destacado, Dituro aparte, de la escuadra ilicitana este viernes por la noche. Llevaba un mes sin ser titular, desde la derrota en Vitoria de la jornada 8 contra el Alavés, con apenas presencia en los dos partidos de Barcelona (20 minutos ante el Espanyol y 16 frente al Barça). No fue alineado el día de la Copa en Murcia.

Se le notaba con ganas al salir al ruedo del Martínez Valero. Luchó cada balón en largo enviado por sus compañeros, presionó a rivales para ayudar en la recuperación y se movió bien en área, aunque quizás falto de compañía, con Rafa Mir demasiado alejado de posiciones de remate durante la primera parte.

Estreno goleador

Todo cambió en una de las primeras acciones en las que los dos atacantes del Elche invadieron zona de peligro rival. Mir arrastró dos marcas, la suya y la de Aramburu, que debía estar más pendiente de Álvaro Rodríguez, pero ante el centro de Álvaro Núñez desde la derecha decidió dar un paso hacia el futbolista cedido por el Sevilla. Cuando quiso rectificar e ir hacia el ex del Getafe fue demasiado tarde. Tropezó y cayó al suelo.

Álvaro Rodríguez, sediento de gol, esperó que el balón superara al trío que conformaban su compañero Mir y los dos futbolistas de la Real. Cuando lo hizo no quiso pecar de falta de oportunismo. Remató con rabia, alto, lejos del alcance de Remiro. No quería que nadie prolongase más sus ganas de celebrar el gol. La pelota golpeó la red con violencia y el hispanouruguayo pudo al fin celebrar, a su décimo partido, su primer gol oficial como franjiverde.

Álvaro Rodríguez remata en la acción de su gol a la Real / ÁXEL ÁLVAREZ

En la celebración se tomó el pulso. Comprobó que el tanto era real después del OK del VAR por si entre Mir y sus dos marcadores había ocurrido algo ilegal y al darle validez el colegiado pudo poner la primera cruz de su primera cornada de la 2025-2026. La víctima era una Real Sociedad que había puesto demasiado empeño en vigilar al torero y había dejado suelto al toro.

Mal día para Mir

El día para Rafa Mir fue diferente. Por la mañana se confirmó su no convocatoria con la selección, por lo que a su traje de luces no podrá añadir el rojo y gualda del combinado nacional. Entre el nivel que hay en la delantera, la confianza que tiene Luis de la Fuente en su bloque y su situación extradeportiva, el murciano tiene escasas opciones de hacerse con un hueco en la lista del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Esta era, posiblemente, su última opción de haber podido meter la cabeza.

No ayudarán actuaciones desatinadas como la firmada ante la Real. Mir tuvo tres o cuatro opciones de marcar. En las primeras se mostró demasiado individualista, escogiendo el tiro en opciones en las que tenía a compañeros a los que pasar. Situaciones, eso sí, típicas de delanteros.

Su gran oportunidad desaprovechada para salir por la puerta grande del Martínez Valero llegó cerca del descanso. Josan le encontró por bajo en una escaramuza dentro del área y el canterano del Valencia definió de una manera tan horrenda como imprevisible. La pelota le llegó a su pie derecho, el bueno, pero se acomodó mal el cuerpo y decidió golpear con el exterior, en lugar de hacerlo de manera natural.

Rafa Mir lanza a portería en el encuentro contra la Real Sociedad. / Áxel Álvarez

O no se esperaba el pase del crevillentino o estuvo lento en la ejecución del remate. Fue una ocasión inmejorable enviada al limbo, en la que ni siquiera puso a prueba a Remiro, ya que el balón se marchó fuera. Manos a la cabeza y decepción, como tras los dos postes de Montjuïc. La parte buena es que el murciano ronda el gol en cada partido. Empezó la liga prácticamente con un 100% de efectividad y ahora su nivel de acierto ha caído en picado.

Toca estabilizarlo en las próximas semanas, tras desconectar por última vez antes del fin de año por parón FIFA. A la jornada 12 el Elche llega con la cifra de 9 goles anotados entre sus tres delanteros, los cuatro de Mir y André Silva, que esta semana apenas jugó unos segundos, y el de Álvaro Rodríguez. Todos parecen enchufados. Solo falta que el Toro y el «torero» tengan el día bueno... a la vez.