Así fueron los momentos calientes del Elche-Real Sociedad: del gol que hizo soñar a los errores del empate

Montaña rusa de emociones para la parroquia franjiverde en el Elche-Real Sociedad. Tras minutos de lucha, igualdad y ocasiones para los dos equipos, los franjiverdes consiguieron adelantarse en el marcador con una diana de Álvaro Rodríguez. Aguantaron en ventaja hasta los últimos instantes de partido, cuando dos errores consecutivos de Febas y Affengruber helaron el ambiente del Martínez Valero...

Paradón de Dituro

Antes de los goles, Dituro emergió con una gran parada a Kubo en el primer tiempo. Al argentino, que regresaba a la titularidad tras más de un mes fuera del equipo en liga, no le pilló desprevino el remate rápido del japonés desde dentro del área y despejó el peligro a córner.

El gol del Elche

La locura se desataría en el Martínez Valero con el 1-0. Centro desde la derecha de Álvaro Núñez para que el balón le caiga a su tocayo, de apellido Rodríguez. El hispanourugayo no perdona, estrena su cuenta goleadora de esta temporada y lo celebra como se merece. Parecía que iba a ser el gol de la victoria...

El empate de Oyarzabal

Sin embargo, una inoportuna pérdida de Febas en el minuto 87 proporcionó a la Real una ocasión clara de peligro. En la continuación de la jugada, Affengruber se comió el amago de Sadiq, contactó con su pierna al ir al tapar su remate y le derribó. Penalti que Oyarzabal ejecutó de manera perfecta, sin dar opción alguna a la parada de Dituro.

Las tablas entre Elche y Real Sociedad obligan a los franjiverdes a pasar su quinta jornada sin saborear la miel del triunfo (dos empates ante Athletic y Real Sociedad en casa y tres derrotas contra Alavés, Espanyol y Barcelona a domicilio). Ahora, parón FIFA con la visita del Real Madrid el día 23 de noviembre en el horizonte.