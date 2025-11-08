Sarabia, tras el Elche 1-1 Real Sociedad: "Perder dos puntos así nos da especial rabia"

Con rabia tras perder dos puntos en el tramo final... pero convencido de que el camino que está emprendiendo el Elche es el adecuado. El entrenador del Elche, Eder Sarabia, sacó más conclusiones positivas que negativas del empate a uno frente a la Real Sociedad. "Hemos hecho un gran partido, llevado a lo que nosotros queríamos. Quizá el empate sea lo más justo pese a que en algunas cosas nos hemos impuesto, pero cuando pierdes dos puntos en los últimos minutos da especial rabia", argumentó el técnico.

"En los 15 minutos finales se la han jugado, han acumulado gente arriba. Nos ha costado un pelín más, pero tampoco hemos sufrido demasiado. Nos han apretado bien en esa acción de Aleix y a partir de ahí ya viene todo lo demás", declaró en referencia al balance defensivo que termina en el penalti cometido por David Affengruber.

"Me han gustado muchas cosas, seguimos creciendo y mejorando. Es Primera y somos recién ascendidos, pero hacemos muchísimas cosas bien. Es verdad que nos están costando los resultados, pero no nos puede pesar. Este es el camino, lo tengo clarísimo. Esto es Primera División y este equipo el año pasado estaba jugando competición europea, tienen un grandísimo nivel. Creo que en todos los aspectos debemos estar muy contentos. No tengo ninguna preocupación ninguna. Voy a seguir transmitiendo tanto hacia dentro como hacia fuera que vamos en una línea buena", valoró en su diagnóstico sobre el momento anímico que atraviesa el Elche.

Sarabia se deshizo en elogios hacia Matías Dituro, quien regresó al once en liga un medio después y completó un sobresaliente partido: "Ha estado espectacular. Le cambio hoy de la misma forma que a Josan, Álvaro Rodríguez o a otros. Es verdad que es un puesto algo especial, pero le tratamos como uno más. Está preparado y entendía que nos iba a dar hoy muchas cosas. Ha tenido mucha claridad con los pies, pero también ha hecho un par de paradas tremendas. De eso se trata, de tener al mayor número de jugadores posible enchufados".

Dituro saca una mano salvadora a un remate de cabeza de Aramburu. / Áxel Álvarez

El bilbaíno también ensalzó el partido de Álvaro Rodríguez, con estreno goleador como franjiverde incluído. "Nos ha dado muchas soluciones, se ha movido bien y ha fijado a la defensa. En los últimos partidos ha jugado algo menos, pero viene haciendo una gran temporada. Ha hecho un esfuerzo muy grande y ha sido una gran amenaza".

Sobre Yago de Santiago, quiso mantener la calma y aclarar que, pese a no contar con minutos, se encuentra perfectamente a nivel físico. "Simplemente entendíamos que el partido necesitaba otro perfil", aclaró. También comentó que el cambio de Víctor Chust se produjo por obligación, ya que mantiene alguna molestia en el hombro. Además, puso en valor la convocatoria de Mendoza con la sub-21, un hecho que considera "tiene un mérito tremendo".

"La conclusión antes del parón es que seguimos creciendo. Se habla mucho del Elche, prácticamente después de cada partido nos dicen lo bien que lo estamos haciendo... pero queremos más", finalizó la comparecencia Sarabia, con un mensaje optimista y ambicioso.