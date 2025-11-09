La Grada Fondo Sur 1923 del Elche inaugura un local a cinco minutos andando del Martínez Valero

La 'Grada Fondo Sur 1923' del Elche ha abierto un local en el número 25 de la calle Passeig d'Atzavares, a cinco minutos andando de los accesos principales del estadio Martínez Valero. La renovada sede, con nueva ubicación, cuenta con un amplio espacio, barra con precios populares, zona recreativa con billar y dardos y una zona de sofás y mesas, donde también se podrán seguir los partidos del Elche fuera de casa.

El local tendrá por costumbre abrir al menos tres horas antes de cada partido, tanto en los que se jueguen en el Martínez Valero como en los que el equipo se desplace. Además, una vez finalice el encuentro, permanecerá abierto, por un plazo condicionado al horario del choque. Según Ximo Morales, miembro de la Grada Fondo Sur 1923, el sitio tiene como única misión "ser un lugar de reunión y disfrute para los socios de la Grada de Animación y para cualquier aficionado del Elche".

Un rincón del local, con cuadros y camisetas firmadas por futbolistas con pasado y presente en el club. / INFORMACIÓN

Abrió por primera vez el pasado viernes, antes del Elche-Real Sociedad, y pasaron por la sede alrededor de 500 franjiverdes en las horas previas al choque. El acto de inauguración oficial, celebrado el pasado sábado 8 de noviembre por la tarde, contó con la presencia de Pedro Schinocca, director general del club, y de Joaquín Buitrago, presidente. La próxima apertura del local será el domingo 23 de noviembre por la tarde, en la previa del Elche-Real Madrid.