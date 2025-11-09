Un primer tercio de liga notable para el Elche

El Elche afronta el último parón FIFA del año 2025 con confianza, pese a acumular cinco jornadas sin ganar (2 puntos de 15 posibles), situación que hasta el momento no ha hecho saltar ninguna alarma en el Martínez Valero. El equipo navega en la zona media de la tabla y, tras un tercio de liga, tiene el descenso a una distancia considerable: cinco o seis puntos, dependiendo de los resultados de Mallorca y Valencia de este domingo.

El bagaje general es de notable, sobre todo teniendo en cuenta dos aspectos: la condición de recién ascendido del Elche y las sensaciones que transmite el equipo dirigido por Eder Sarabia. La idea está ahí y el nivel de competitividad ha sido alto, tanto en los días en los que se ha ejecutado con éxito como en las jornadas menos brillantes. El histórico inicio, sin derrotas en las siete primeras jornadas (tres victorias y cuatro empates) ha dado paso a una mala racha en cuanto a puntuación que, sin embargo, no ha sumido a los franjiverdes en la zona baja de la tabla.

Las señas de identidad de este proyecto tienen actualmente al Elche en la tercera posición de la estadística de posesión, solo por detrás de Barcelona, al que le ganó este duelo particular en su enfrentamiento en Montjuïc hace un par de jornadas, y Real Madrid, que precisamente será su próximo rival el 23 de noviembre. Un dato que refrenda el trabajo diario con el que se busca el objetivo principal, la permanencia en la máxima categoría; y se acerca a otro más a largo plazo, el de asentarse entre los mejores ya no solo a nivel de puntuación sino de proyecto de club.

Podría llevar más puntos

Este buen hacer ha colocado a los ilicitanos como una de las revelaciones de este primer tercio de liga en España... y en Europa. El equipo llegó a pasar semanas en zona europea, incluso en posición de Champions. No se le ha alejado en exceso esa posibilidad, sobre todo si a final de curso, como por ejemplo acabó ocurriendo la temporada pasada, se abren más plazas para disputar la Conference.

Los puntos son los que son, 15 en total, con esas dos rachas bien diferencias y ya mencionadas. Sin embargo, en el análisis general, da la sensación de que el Elche se ha dejado por el camino puntos que merecía. Hay tres duelos en los que el aficionado y el futbolista se marcharon a casa con esa sensación agridulce de haberlo hecho bien... pero no haberse llevado todo el premio. Ocurrió en Sevilla, día en el que se escapó la victoria por un fallo de Héctor Fort cuando se había conseguido remontar el marcador, pasó en el Martínez Valero contra el Athletic, en una gran actuación de los de Sarabia frenados por Unai Simón, y ocurrió el pasado viernes ante la Real Sociedad, con ese doble error en el minuto 88 de Febas y Affengruber que condenó al 1-1.

En el lado contrario podríamos reconocer los partidos contra Atlético de Madrid, ejercicio de resistencia para salvar un punto, y Osasuna, con el tanto de la igualada de Pedrosa en el descuento tras un clamoroso error del guardameta del conjunto navarro. En el global y haciendo un ejercicio de «fútbol ficción» han volado seis puntos y se han cazado dos, lo que deja el balance en cuatro puntos menos que darían muchísimo más aire en la clasificación a Eder Sarabia y sus jugadores.

Los 27 jugadores

El técnico vasco ha utilizado hasta el momento a 27 futbolistas. Solo queda por debutar en liga el tercer portero (Iturbe) y únicamente Girona y Sevilla han alineado más jugadores (28). Las rotaciones, como él mismo ha reconocido, son fundamentales para Sarabia.

Por lo que respecta al rendimiento, hay muchas y muy buenas noticias en clave franjiverde. Habría que destacar especialmente a Dituro, Febas y Affengruber, sin un orden especial, como los más destacados de este primer tercio de liga, bien secundados en el liderazgo por el capitán Pedro Bigas y los goleadores André Silva y Rafa Mir.

Bajo palos sigue el debate, que veremos si se clarifica de aquí a Navidad: con Dituro el Elche no ha perdido y el argentino ha rendido muy bien, con Iñaki Peña llegó la mala racha de resultados, pese a que el alicantino ha cumplido a nivel individual. En el apartado de las revelaciones habría que destacar a Álvaro Núñez, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, Germán Valera y Víctor Chust; jóvenes con recorrido, la mayoría debutantes en Primera, que han firmado un arranque de curso de mucho nivel.

Germán Valera y Álvaro Núñez, durante un calentamiento. / ECF

Por último, decepciones también hay, especialmente Fede Redondo, por el que se pagó un considerable traspaso y que está desaparecido hasta la fecha. Los otros dos fichajes de los que se esperaba más y hasta ahora no han dado motivos para la ilusión son Diang, sin terminar de encajar en su nuevo equipo y filosofía de juego, y Héctor Fort, que debería aportar mucho más a partir del regreso del parón FIFA si quiere justificar su cesión desde el Barça.