La pillería de las entradas del Elche-Real Madrid: "Vendo cuadro con muy buena panorámica..."

El fútbol, y más en el país de la picaresca, siempre ha tendido a mirar con buenos ojos al pillo... tanto dentro como fuera del terreno de juego. Un piscinazo, un gol con la mano, un silbido para engañar al rival... Maniobras que, más o menos, se han aceptado como parte de la ley del más listo, aunque con el tiempo la tecnología vaya en contra de estos y a favor de lo que realmente diga la ley, guste o no.

Desde la oficialidad de los precios de las entradas del Elche-Real Madrid, que se disputará el próximo 23 de noviembre, en el ambiente rodea la consiguiente reventa de las mismas. Un modo de hacer negocio, tan ilícito por parte del afectado como poco censurable para quien no tiene nada que ver en el asunto; que evidentemente no es nuevo, ni el entorno franjiverde, ni en el del fútbol ni en la vida en general.

Reventa online

Con el auge de Internet es habitual ver en conocidas webs dedicadas a la compraventa de productos la publicación de anuncios que retuercen la realidad de manera tremendamente imaginativa. Así, estos días proliferan ya no los llaveros, bolígrafos o pines a precios desorbitados con entradas de regalo, como solía ser habitual antes, sino otro tipo de descripciones muy llamativas.

Captura de pantalla del anuncio de reventa de entrada / Información

Se ofrecen desde cromos hasta "cuadros" de recuerdo. "Marco con imagen de un partido Elche-Real Madrid. Muy buena panorámica del estadio, curva norte con preferencia", reza el anuncio posiblemente más imaginativo en este sentido. "Un gran cuadro en el que uno puede ser capaz de visualizarlo y no pestañear durante más de 90 minutos", prosigue, con el añadido de ser "ideal para coleccionistas de fútbol".

El Elche, que pondrá a la venta este lunes las entradas para no abonados, una vez finalizado el periodo de reserva para estos (sábado 8 de noviembre) ya ha advertido que perseguirá la reventa de las localidades de este encuentro y que la misma puede conllevar sanciones a sus aficionados.