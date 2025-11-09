El vestuario del Elche se va satisfecho al parón en puntos y sensaciones

El vestuario del Elche afronta con optimismo el último parón del año natural para partidos de selecciones nacionales, el tercero desde el inicio de la temporada, que el conjunto franjiverde afrontará, pese a llevar cinco jornadas sin ganar (2 puntos de 15 posibles) en una situación clasificatoria óptima. "Todos hubiéramos firmado tener los puntos que tenemos ahora", aseveró Álvaro Rodríguez a la conclusión del choque de su equipo contra la Real Sociedad.

El delantero hispanouruguayo, autor del único gol de los suyos el pasado viernes, no mostró preocupación por la dinámica de los ilicitanos, un sentir que refuerza el resto del vestuario y su entrenador, Eder Sarabia. "El balance para mí es buenísimo. Estamos jugando bien y la gente nos quiere, pero es verdad que ha habido partidos en los que podíamos haber sumado más, y eso hay que tenerlo en la cabeza para mejorar", comentó el ariete.

"El año pasado, en el Getafe, llegamos al parón de Navidad con 15 puntos. Tener ahora 15 es de valorar. Desde el año pasado he aprendido a valorar estas cosas", reflexionó el jugador, que anotó esta jornada su primer gol de la temporada. "Estoy contento. Ese gol me sirve de mucho para coger confianza de cara a portería. Ahora trabajaremos a tope para preparar los próximos partidos con ilusión y alegría", explicó Álvaro Rodríguez.

Álvaro Rodriguez adelanta al Elche CF. / ÁXEL ÁLVAREZ

El delantero, que fichó este verano procedente del Real Madrid, aseguró que es un "orgullo" compartir delantera con jugadores de la talla de Rafa Mir y André Silva. "Aprendo mucho de ellos, porque soy joven y tengo una carrera por delante. La competencia es sana. A todo el mundo le gustaría jugar todos los partidos, pero eso es algo que no puedo controlar", señaló.

Mensaje de Dituro

Al concluir el partido contra la Real Sociedad también habló el guardameta Matías Dituro, MVP del encuentro. "Tuvimos momentos muy buenos, aunque a partir del minuto 70 nos costó un poco más por su presión. Sumamos un punto que nos queda el sabor amargo por haber sido al final", valoró el argentino.

"El equipo compite, propone su juego y tiene su identidad", destacó el cancerbero que regresaba al once titular en liga, en detrimento de Iñaki Peña, tras más de un mes sin jugar en la competición de la regularidad. "Estoy tranquilo y con muchas ganas de aportar en el momento que me toque. Siento el cariño de mis compañeros en el día a día, que es mi energía. Lo que dependa de mí lo voy a hacer para poder jugar y cuando me toque hacerlo de la mejor manera", aseveró.