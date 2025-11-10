El serio aviso del Elche sobre las entradas para el partido contra el Real Madrid: “El club perseguirá activamente cualquier intento de…”

Comienza la cuenta atrás para uno de los partidos más esperados en el Martínez Valero. El Elche recibe al Real Madrid el próximo 23 de noviembre y la venta de entradas para este encuentro no ha estado exenta de polémica.

Este partido está marcado como uno de los ‘Días del Club’ en el que los abonados tendrán que adquirir su localidad aunque sean socios del Elche. Los aficionados franjiverdes estallaron en críticas nada más conocer los precios que oscilaban entre los 70 y los 35 euros. Además, censuraban que habían desaparecido los descuentos por edades, que sí había estado activo en otros encuentros.

Ahora bien, este lunes a partir de las 12.00 horas se ponen a la venta, exclusivamente online, las entradas para el público en general después de que los abonados hayan podido adquirir sus pases.

La advertencia del Elche para el partido contra el Real Madrid

Para el partido frente a los de Xabi Alonso, el Elche ha recordado en su página web que no para este encuentro no será válido el acceso con el carné de abonado, y será imprescindible presentar la entrada para ese partido.

Además, añade de forma contundente que “el Elche CF perseguirá activamente cualquier intento de reventa de entradas. El Club recuerda que la reventa está prohibida y que cualquier abonado que incurra en esta práctica podrá ser sancionado, pudiendo llegar a la retirada de su abono según lo establecido en el reglamento interno”.

La reventa será perseguida por el club pero, pese a ello, ya se han podido ver anuncios en los que se anuncia la venta de, por ejemplo, un cuadro con una imagen del partido Elche - Real Madrid, desde la curva norte con preferencia fila 14. La picaresca está a la orden del día.

Otras de las consideraciones que el club recuerda a los aficionados es que está prohibido fumar y consumir pipas en todo el estadio Martínez Valero pero sí se permite introducir comida y botellas de plástico de hasta 500 ml sin tapón.

Sobre las entradas, el Elche señala que no se admiten cambios ni devoluciones de entradas y que las entradas online son nominativas y deben coincidir los datos con el espectador que accede al estadio.

Igualmente, indica que todas las modalidades de abono tienen un precio único, aplicable al momento de adquisición de entradas reducidas para abonados y que todo espectador, incluso los bebés y los niños, deberán tener una entrada para poder acceder al partido.