Las entradas del Elche - Real Madrid para no abonados salen a la venta hoy: horario y cómo comprarlas

El próximo domingo 23 de noviembre el Elche recibirá al Real Madrid en el Martínez Valero a las 21:00 horas, en un duelo correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Hace poco más de una semana, la entidad franjiverde desveló los precios, tanto para abonados como para no abonados, así como las fechas en las que se podrán adquirir.

Como era esperable, las entradas para abonados son a un precio más reducido que para el público general. El periodo de adquisición para los socios arrancó el pasado 30 de octubre y se extenderá hasta el próximo sábado 8 de noviembre a las 14:00. De esta forma, el periodo de adquisición de las entradas para los no abonados arrancará en breve.

Cuando termine el periodo de venta para los abonados y ya se conozca el número total de localidades retiradas, el club pondrá en marcha la venta para el público general y esta comenzará el lunes 10 de noviembre a las 12:00, exclusivamente vía online.

Los precios para los no abonados oscilarán desde los 80 euros en el anillo fondo G4 hasta los 295 de tribuna central cubierta, pasando por los 100 de anillo tribuna G4, los 130 de curva preferencia cubierta, los 195 de preferencia cubierta central o los 250 de tribuna descubierta central.

Asimismo, el club recuerda que el acceso con el carné de abonado no será válido y será imprescindible presentar la entrada correspondiente, además la entidad franjiverde perseguirá cualquier intento de reventa y en caso de detectar algún caso, el abonado podrá ser sancionado e incluso podría ver como se le retira su abono.