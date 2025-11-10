Sorteo de la segunda ronda de Copa: posibles rivales de Elche y Eldense

Este martes se sortearán las eliminatorias de segunda ronda de Copa del Rey, competición en la que se mantienen en liza dos clubes de la provincia, Elche y Eldense, que estarán en el bombo de la cita que tendrá lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), cuartel general de la Real Federación Española de Fútbol.

En dicho bombo habrá 56 equipos, todos los de Primera División a excepción del Oviedo, eliminado en la primera ronda, y los cuatro que disputarán la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Athletic y Atlético), exentos todavía en esta ronda.

Al igual que ocurriera en la primera eliminatoria de la competición, la RFEF ha dividido a los clubes participantes en grupos según condicionantes geográficos. En este caso habrá dos y tanto Elche como Eldense estarán en el Grupo 2.

Rivales de Elche y Eldense

El grupo de franjiverdes y azulgranas estará compuesto por los siguientes 28 equipos:

Primera División: Elche, Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Rayo Vallecano y Getafe

Segunda División: Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Ceuta, Leganés y Albacete

Primera RFEF: Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera

Segunda RFEF: Torrent, Atlético Antoniano, Navalcarnero, Extremadura y Quintanar del Rey

Tercera RFEF: Cieza

Los emparejamientos cruzarán a los clubes de menor categoría contra los de mayor, por lo que el Elche seguro que no se enfrentará a un rival ni de Primera ni de Segunda. La mayor probabilidad es que le toque un Segunda RFEF (seis de ocho), mientras que hay una opción entre ocho de que su oponente sea el Cieza, de Tercera RFEF, y el mismo porcentaje de que sea uno de Primera RFEF.

Martim Neto y Adam Boayar celebran un gol ante Los Garres en Copa del Rey. / ECF

Esta última opción abre una ventana a la posibilidad de un derbi entre Eldense y Elche, que se disputaría en el Nuevo Pepico Amat. Los deportivistas, por su parte, tienen esa pequeña probabilidad de emparejarse con un Primera, sean los ilicitanos o cualquiera de los otros siete de su grupo; mientras que lo más probable es que reciban a un conjunto de la categoría de plata.

La segunda ronda de la Copa del Rey, a partido único en el campo del rival de categoría inferior, se disputará la semana del 2 al 4 de diciembre, todavía sin VAR. Los equipos del Grupo 1 que estarán en el bombo serán: Girona, Real Sociedad, Osasuna, Mallorca, Celta, Alavés, Espanyol, Mirandés, Racing, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa, Huesca, Zaragoza, Andorra, Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra, Ponferradina, Ebro, Numancia, Sant Andreu, Reus Reddis, Atlético Baleares, Portugalete y Ourense.