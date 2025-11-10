Al tercer parón FIFA... ¿irá la vencida para el Elche?

El Elche afronta una semana sin partido, debido al tercer parón FIFA de la temporada 2025-2026, último del año natural, en el que el objetivo principal es recuperar a los futbolistas con molestias para que puedan afrontar el mes de competición que queda hasta las vacaciones de Navidad al máximo rendimiento posible.

El grupo franjiverde tiene descanso este lunes, pero entrenará el resto de la semana, siempre en horario matinal, excepto el martes, que lo hará por la tarde. El domingo, descanso. Eder Sarabia solo tendrá la ausencia, ya habitual, de Rodrigo Mendoza, convocado por la selección española sub-21.

El murciano tendrá doble cita contra San Marino y Rumanía, en partidos clasificatorios para el Europeo de la categoría de 2027. Duelos que cargarán todavía más su extenuante inicio de curso, que incluye presencia habitual en las alineaciones del Elche, los encuentros anteriores de la sub-21 y el Mundial sub-20 de Chile.

Así le fue al Elche

El regreso a la competición del Elche no será sencillo, ya que el conjunto dirigido por Sarabia tendrá que recibir en el estadio Manuel Martínez Valero al Real Madrid, líder de la liga. Los franjiverdes buscarán una victoria que no han conseguido en los dos anteriores regresos a la competición tras parones, aunque tampoco perdieron en ninguno de ellos.

El 12 de septiembre, el Elche empató (2-2) en el Ramón Sanchez-Pizjuán, en un choque en el consiguió sobreponerse al tanto inicial hispalense con dianas de André Silva y Rafa Mir, para acabar cediendo tablas en minuto 85, al aprovechar entre Alexis Sánchez y Peque un error de Héctor Fort.

El 19 de octubre, el Elche también igualó (0-0), en este caso en casa contra el Athletic, en otra cita en la que los ilicitanos tuvieron muy cerca el triunfo, negado por la gran actuación del cancerbero rojiblanco, Unai Simón.

Rafa Mir se lamenta durante el último encuentro en el Martínez Valero. / Matías Segarra

Así le fue al Madrid

Por su parte, el Real Madrid, próximo rival de los franjiverdes, ha ganado sus dos partidos tras los parones de selección, sin verse afectado por el temido «virus FIFA». Los blancos se impusieron el 13 de septiembre a la Real Sociedad (1-2) y el 19 de octubre al Getafe (0-1), ambos a domicilio, algo que también ocurrirá en esta ocasión.

Kylian Mbappé, durante el Liverpool-Real Madrid. / DPA vía Europa Press

A diferencia de lo que le ocurre a Sarabia, Xabi Alonso tendrá bastantes ausencias durante la semana en su plantilla, ya que 13 de sus futbolistas han sido convocados por sus respectivas selecciones nacionales: Huijsen (España), Gonzalo García (España sub-21), Vinicius, Rodrygo y Militao (Brasil), Mbappé y Camavinga (Francia), Bellingham (Inglaterra), Alaba (Austria), Courtois (Bélgica), Arda Guler (Turquía), Brahim (Marruecos) y Fede Valverde (Uruguay, pendiente de su lesión).