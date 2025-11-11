El debate del Elche: ¿Hay «caso Fede Redondo» en el conjunto franjiverde?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos Opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

La pregunta que lanzamos esta semana tiene que ver con el poco protagonismo en estos primeros meses de temporada de Fede Redondo, fichaje más caro del verano, que hasta ahora solo ha participado en 12 minutos en liga. ¿Se puede considerar un fiasco este fichaje?

Cinco años de contrato, por David Marín

Disparar las alarmas por un fichaje de un futbolista joven realizado con vistas al medio y largo plazo sería impropio de un proyecto como el actual del Elche. No hay que irse demasiado atrás en el tiempo para encontrar un perfil similar, el de un talento por pulir sin minutos. Ocurrió con Rodrigo Mendoza al final de la temporada pasada, en la que el murciano estuvo totalmente en el ostracismo, al fondo del banquillo de Sarabia. Meses después se le considera un referente para el futuro franjiverde.

Con Redondo hay que tener calma, la que le da el cuerpo técnico, que no le transmite las urgencias habituales del aficionado o el periodista. Viene de otro continente, de otro club, de otro fútbol. Y, además, de jugar en otra posición durante los últimos años, eclipsado por Sergio Busquets. Tiene también el bendito hándicap de que sus compañeros de la medular están rindiendo a un nivel altísimo, por lo que hasta el momento puede seguir cociéndose a fuego lento para cuando Sarabia realmente le necesite.

De lo otro, de su apellido y las eternas comparaciones, poca culpa tiene el chico. Tendrá que saber convivir con ello durante toda su carrera. No es necesario que sea Fernando. Debe ser Fede. Y tiene cinco largos años de contrato para demostrar su valía.

'Fede' Redondo y su padre, Fernando, en un diseño. / ECF / Jesús Hernández

Un capricho innecesario, por Pedro Rojas

Los apellidos que sirven para abrir puertas y allanar caminos, pesan. Llegas a los sitios antes que cualquiera, lo que para los demás es una curva, para ti solo una recta. Pero una vez en el lugar, ahí ya todo cambia porque debes de estar a la altura de tu linaje y casi nunca es fácil. En el fútbol es aún peor porque expones lo que vales delante de mucha gente que espera ver en ti lo que recuerda de tus ancestros.

El caso de Fede Redondo es paradigmático. Entra en los catálogos de las direcciones deportivas por el eco frondoso de su onomástica, pero este estruendo no va acompañado del talento descomunal que poseía su padre. Entonces la gente empieza a comparar. Y pierdes siempre. No hay manera de estar a la altura de tu progenitor, de que alguien, viéndote correr, reviva la emoción que le provocaba el pivote que se hizo gigante en el Real Madrid, aquel de la asistencia a Raúl en Old Trafford después de librarse de su par con un taconazo... Es imposible.

Pero hay que vivir con esa carga. Muchos con un talento similar al tuyo jamás llegarán a Primera División porque no tienen la «suerte» de apellidarse Redondo, así que, de cualquier forma, aunque te cueste, debes dar gracias porque la culpa de que no de ahora el nivel de un proyecto de élite no la tienes tú, sino quien se ha querido aprovechar de tu halo familiar para sentirse mejor consigo mismo.